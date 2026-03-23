FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dev bankadan dikkat çeken 'petrol' tahmini

Orta Doğu'da yaşanan kriz tüm dünya ekonomilerini etkilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla 100 dolar sınırını aşan petrol fiyatları için Goldman Sachs Group Inc., 2026 yılı için Brent petrol fiyat tahminini açıkladı. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş küresel piyasaları da vurdu. Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla, petrol fiyatları 100 doları aştı. Bu durum akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansırken, dev bankalar 2026 beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Günlük 17 milyon varillik kayıp riski piyasaları sallamaya başladı.

TGRT'den Bengü Sarıkuş'ın haberine göre; Goldman Sachs Group Inc., 2026 yılı için Brent petrol fiyat tahminini 85 dolar/varil, WTI petrol tahminini ise 79 dolar/varil seviyesine çıkardı. Bankanın önceki öngörüleri sırasıyla 77 ve 72 dolar düzeyindeydi. Öte yandan, bu sabah ICE piyasasında Brent petrolün vadelileri yüzde 0,53 artışla 112,73 dolar seviyesinden işlem görüyor.

TARİHİN EN BÜYÜK ARZ ŞOKU KAPIDA

Banka, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli kesintiyi "tarihin en büyük petrol arz şoku" olarak tanımladı. Analistlere göre, sevkiyatların altı hafta boyunca normal seviyenin yüzde 5'ine kadar gerilemesi, ardından bir ay sürecek kademeli bir toparlanma yaşanması bekleniyor.

Bu senaryoda, Orta Doğu kaynaklı arz kaybının günlük 17 milyon varile ulaşabileceği ve toplam kaybın 800 milyon varili aşabileceği hesaplanıyor. Goldman Sachs, bölgedeki üretimin belirli alanlarda yoğunlaşmasının ve enerji altyapısındaki kırılganlığın yapısal riskleri artırdığına dikkat çekti.

130 DOLAR İHTİMALİ MASADA

UOB'un emtia stratejisti Heng Koon How ise Brent petrol fiyatlarının 130 doların üzerine çıkabileceğini ifade etti. Bu seviyenin, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'de görülen zirvelere yakın olduğuna işaret edildi.

ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim, enerji tesislerine yönelik saldırıların sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki akışın neredeyse durma noktasına gelmesi, fiyat tahminlerinde yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirdi.

UOB, Brent petrol için 2026 ikinci çeyrekten 2027 ilk çeyreğe kadar olan döneme ilişkin beklentilerini yükseltirken, 2026'nın ikinci çeyreği için fiyat tahminini 90 dolardan 110 dolar/varil seviyesine çıkardı.

6 LİRALIK YENİ BİR ZAM GELİYOR!

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına yönelik endişeler, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Türkiye’de pompa fiyatlarına yansımayı sürdürüyor.

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanmanın da etkisiyle akaryakıt fiyatlarında art arda zamlar görülürken, motorin fiyatları kısa süre önce gelen 5,18 TL’lik artışla birlikte 70 TL seviyesine kadar yükselmişti.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, 24 Mart 2026 Salı gününden itibaren motorin grubuna yaklaşık 6,58 TL tutarında yeni bir zam yapılması bekleniyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde motorin litre fiyatının 80 TL sınırına yaklaşacağı ifade ediliyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Petrol tahmin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.