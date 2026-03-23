Depoları doldurmayan pişman olacak! Dev bankadan dikkat çeken 'petrol' tahmini

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş küresel piyasaları da vurdu. Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla, petrol fiyatları 100 doları aştı. Bu durum akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansırken, dev bankalar 2026 beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Günlük 17 milyon varillik kayıp riski piyasaları sallamaya başladı.

TGRT'den Bengü Sarıkuş'ın haberine göre; Goldman Sachs Group Inc., 2026 yılı için Brent petrol fiyat tahminini 85 dolar/varil, WTI petrol tahminini ise 79 dolar/varil seviyesine çıkardı. Bankanın önceki öngörüleri sırasıyla 77 ve 72 dolar düzeyindeydi. Öte yandan, bu sabah ICE piyasasında Brent petrolün vadelileri yüzde 0,53 artışla 112,73 dolar seviyesinden işlem görüyor.

TARİHİN EN BÜYÜK ARZ ŞOKU KAPIDA

Banka, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli kesintiyi "tarihin en büyük petrol arz şoku" olarak tanımladı. Analistlere göre, sevkiyatların altı hafta boyunca normal seviyenin yüzde 5'ine kadar gerilemesi, ardından bir ay sürecek kademeli bir toparlanma yaşanması bekleniyor.

Bu senaryoda, Orta Doğu kaynaklı arz kaybının günlük 17 milyon varile ulaşabileceği ve toplam kaybın 800 milyon varili aşabileceği hesaplanıyor. Goldman Sachs, bölgedeki üretimin belirli alanlarda yoğunlaşmasının ve enerji altyapısındaki kırılganlığın yapısal riskleri artırdığına dikkat çekti.

130 DOLAR İHTİMALİ MASADA

UOB'un emtia stratejisti Heng Koon How ise Brent petrol fiyatlarının 130 doların üzerine çıkabileceğini ifade etti. Bu seviyenin, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'de görülen zirvelere yakın olduğuna işaret edildi.

ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim, enerji tesislerine yönelik saldırıların sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki akışın neredeyse durma noktasına gelmesi, fiyat tahminlerinde yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirdi.

UOB, Brent petrol için 2026 ikinci çeyrekten 2027 ilk çeyreğe kadar olan döneme ilişkin beklentilerini yükseltirken, 2026'nın ikinci çeyreği için fiyat tahminini 90 dolardan 110 dolar/varil seviyesine çıkardı.

6 LİRALIK YENİ BİR ZAM GELİYOR!

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına yönelik endişeler, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Türkiye’de pompa fiyatlarına yansımayı sürdürüyor.

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanmanın da etkisiyle akaryakıt fiyatlarında art arda zamlar görülürken, motorin fiyatları kısa süre önce gelen 5,18 TL’lik artışla birlikte 70 TL seviyesine kadar yükselmişti.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, 24 Mart 2026 Salı gününden itibaren motorin grubuna yaklaşık 6,58 TL tutarında yeni bir zam yapılması bekleniyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde motorin litre fiyatının 80 TL sınırına yaklaşacağı ifade ediliyor.