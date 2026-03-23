Altın sert çakıldı, düşüş durmuyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum... 23 Mart 2026 itibarıyla gram altın fiyatları 6225 TL, ons altın fiyatı ise 4365 dolar seviyesinden güne başladı. Orta Doğu'daki savaşa ek olarak petrolün yüksek seviyede seyretmeye devam etmesi, enflasyon riski ve Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerin zayıflamasıyla altın fiyatlarının baskılandığı görülüyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 23 Mart 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın son günlerde sert düşüş yaşarken düşüşüne devam ediyor. Altın, geçtiğimiz hafta yüzde 10'dan fazla düşerek ciddi bir kayıpla son 43 yılın en sert kaybını yaşarken yeni haftaya da zayıf bir başlangıç yaptı. Cuma günü 4500 doların altında kapanış yapan ons fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 4320 dolara kadar gerilerken ardından toparlanmaya çalışarak 06.00 itibarıyla 4365 dolara yakın denge arayışını devam ettirdi. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 23 Mart 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Ons altında yaşanan fiyat hareketliliği gram altına da yansıdı. Gram altın fiyatı 6225 TL'den güne başlarken en düşük 6163 TL seviyeleri test edildi. Diğer yandan Kapalıçarşı'daki kuyumcularda da gram altın fiyatı 7000 TL'nin altına geriledi. Sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 6910 TL'den gerçekleşti. Çeyrek altın fiyatı ise 11.320 TL olarak kaydedildi.

Jeopolitik gerilimler, ekonomiye dair endişeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'da çatışmalar sürerken ABD ve İran taraflarından gelen açıklamalar da piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. ABD tarafından gelen "48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı açma" tehdidinin ardından İran'ın misilleme açıklamaları petrol fiyatlarını 110 dolar seviyelerinde tutuyor.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken altında dalgalanmalara yol açıyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor. Orta Doğu'daki çatışmalar kaynaklı artan petrol fiyatlarıyla, küresel çapta enflasyonist baskıların güçleneceğine ilişkin endişeler büyük merkez bankalarına ilişkin faiz indirim beklentilerini öteliyor. Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikalarındaki şahin tutumlarının güç kazanacağı ihtimalleriyle kıymetli metallerde geri çekilmeler geçtiğimiz hafta dikkati çekti. Söz konusu düşüşte dolar endeksindeki yükseliş ve altının alternatif maliyetinin de azalması etkili oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6462 TL, en düşük 6158 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.05 itibarıyla 6216 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın gün içinde en yüksek 4536 dolar, en düşük 4320 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.21 itibarıyla 4366 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

23 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 4366 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.05 itibarıyla 6.216 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.07 itibarıyla 10.181 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.07 itibarıyla 20.363 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 04.51 itibarıyla 46.063 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 04.51 itibarıyla 111.897 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.216,72
6.217,99
% -2.95
08:22
Ons Altın / TL
192.104,15
192.178,13
% -3.56
08:37
Ons Altın / USD
4.334,03
4.335,21
% -3.63
08:37
Çeyrek Altın
9.946,76
10.166,42
% -2.95
08:22
Yarım Altın
19.831,35
20.332,83
% -2.95
08:22
Ziynet Altın
39.908,15
40.662,66
% -2.66
07:45
Cumhuriyet Altını
46.391,00
47.091,00
% -2.47
13:14
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

