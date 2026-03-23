Altın sert çakıldı, düşüş durmuyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum... Altın son günlerde sert düşüş yaşarken düşüşüne devam ediyor. Altın, geçtiğimiz hafta yüzde 10'dan fazla düşerek ciddi bir kayıpla son 43 yılın en sert kaybını yaşarken yeni haftaya da zayıf bir başlangıç yaptı. Cuma günü 4500 doların altında kapanış yapan ons fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 4320 dolara kadar gerilerken ardından toparlanmaya çalışarak 06.00 itibarıyla 4365 dolara yakın denge arayışını devam ettirdi. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 23 Mart 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Ons altında yaşanan fiyat hareketliliği gram altına da yansıdı. Gram altın fiyatı 6225 TL'den güne başlarken en düşük 6163 TL seviyeleri test edildi. Diğer yandan Kapalıçarşı'daki kuyumcularda da gram altın fiyatı 7000 TL'nin altına geriledi. Sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 6910 TL'den gerçekleşti. Çeyrek altın fiyatı ise 11.320 TL olarak kaydedildi.

Jeopolitik gerilimler, ekonomiye dair endişeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'da çatışmalar sürerken ABD ve İran taraflarından gelen açıklamalar da piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. ABD tarafından gelen "48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı açma" tehdidinin ardından İran'ın misilleme açıklamaları petrol fiyatlarını 110 dolar seviyelerinde tutuyor.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken altında dalgalanmalara yol açıyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor. Orta Doğu'daki çatışmalar kaynaklı artan petrol fiyatlarıyla, küresel çapta enflasyonist baskıların güçleneceğine ilişkin endişeler büyük merkez bankalarına ilişkin faiz indirim beklentilerini öteliyor. Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikalarındaki şahin tutumlarının güç kazanacağı ihtimalleriyle kıymetli metallerde geri çekilmeler geçtiğimiz hafta dikkati çekti. Söz konusu düşüşte dolar endeksindeki yükseliş ve altının alternatif maliyetinin de azalması etkili oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6462 TL, en düşük 6158 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.05 itibarıyla 6216 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın gün içinde en yüksek 4536 dolar, en düşük 4320 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.21 itibarıyla 4366 dolar seviyesinde seyrediyor.

23 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 4366 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.05 itibarıyla 6.216 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.07 itibarıyla 10.181 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.07 itibarıyla 20.363 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 04.51 itibarıyla 46.063 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 04.51 itibarıyla 111.897 TL seviyesinde.