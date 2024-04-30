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Bakan Şimşek 'Programımız çalışıyor' diyerek açıkladı: '8 aydır kesintisiz devam ediyor...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.04.2024 14:25
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor… Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı" dedi.

Bakan Şimşek 'Programımız çalışıyor' diyerek açıkladı: '8 aydır kesintisiz devam ediyor...'

Türkiye’nin ihracatı 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 3,6 artarak 63 milyar 603 milyon dolar, ithalatı yüzde 12,8 azalarak 83 milyar 945 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise, ilk çeyrekte yüzde 41,5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan, 20 milyar 343 milyon dolara geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımında, "Programımız çalışıyor…" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı. Salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, stratejik rekabet ve küresel ticarette parçalanma; dost ve yakın ülkelerden tedarik eğilimini artıyor. Stratejik konumuyla Türkiye bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkelerdendir. Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz."


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