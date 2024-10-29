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Bakan Şimşek Riyad'da temaslarda bulunacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.10.2024 10:54
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene 8'incisi düzenlenen "Future Investment Initiative" Konferansı'na katılmak üzere Riyad'a gitti. Bakan Şimşek'in burada önemli temaslarda bulunması bekleniyor.

Bakan Şimşek Riyad'da temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Birleşik Krallık Ticaret Politikaları ve Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Douglas Garven Alexander, Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve Bahreyn Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı Shaikh Salman bin Khalifa ile görüşecek.

BU SENE 8'İNCİSİ DÜZENLENDİ

Şimşek, ülkenin küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene 8'inci kez düzenlenen "Future Investment Initiative" Konferansı kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde ana konuşmacılardan biri olacak.

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Panelde, Şimşek ile Suudi Arabistan, Hindistan ve Birleşik Krallık'tan bakanlar ile Uluslararası Finans Kurumu Başkanı Makhtar Diop da yer alacak.

Bakan Şimşek, Riyad temasları kapsamında yatırımcı toplantılarına da katılacak.
AA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
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