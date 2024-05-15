Bakan Şimşek 'sıra bizde' diyerek duyurdu! 'Maliye politikasını sıkılaştıracağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hükümetin enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağını belirterek “Bir numaralı politika önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak” dedi. Şimşek, “Şimdi sıra bizde. Enflasyonu desteklemek için maliye politikasını sıkılaştıracağız” açıklamasını yaptı.

"ŞİMDİ SIRA BİZDE"

Bloomberg’in Doha’da düzenlediği Katar Ekonomik Forumu’ndaki panelde konuşan Şimşek para politikasını düzeltme sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek “Şimdi sıra bizde. Enflasyonu desteklemek için maliye politikasını sıkılaştıracağız” açıklamasını yaptı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Şimşek, “Merkez Bankası harika bir iş çıkardı. Şimdi bizim sağlam destek verme zamanımız geldi. Uzun vadede büyüme ve dezenflasyon arasında ödünleşim yok. Kısa vadede ise bir parça ödünleşim gerçekleşebilir” diye ekledi.







