FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek 'sıra bizde' diyerek duyurdu! 'Maliye politikasını sıkılaştıracağız'

Bakan Şimşek 'sıra bizde' diyerek duyurdu! 'Maliye politikasını sıkılaştıracağız'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 12:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili mesajında birinci önceliğinde fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi. Şimşek, "Enflasyonu desteklemek için maliye politikasını sıkılaştıracağız” diye konuştu.

Bakan Şimşek 'sıra bizde' diyerek duyurdu! 'Maliye politikasını sıkılaştıracağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hükümetin enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağını belirterek “Bir numaralı politika önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak” dedi. Şimşek, “Şimdi sıra bizde. Enflasyonu desteklemek için maliye politikasını sıkılaştıracağız” açıklamasını yaptı.

"ŞİMDİ SIRA BİZDE"

Bloomberg’in Doha’da düzenlediği Katar Ekonomik Forumu’ndaki panelde konuşan Şimşek para politikasını düzeltme sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek “Şimdi sıra bizde. Enflasyonu desteklemek için maliye politikasını sıkılaştıracağız” açıklamasını yaptı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Şimşek, “Merkez Bankası harika bir iş çıkardı. Şimdi bizim sağlam destek verme zamanımız geldi. Uzun vadede büyüme ve dezenflasyon arasında ödünleşim yok. Kısa vadede ise bir parça ödünleşim gerçekleşebilir” diye ekledi.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'
Bakanlık 4 aylık verileri duyurdu! Bütçe açığı 691 milyar TL olduBakanlık 4 aylık verileri duyurdu! Bütçe açığı 691 milyar TL oldu
Tarlada 39, markette 199 lira! Üreticiler isyan etti!Tarlada 39, markette 199 lira! Üreticiler isyan etti!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
En Çok Okunan Haberler
Yerlikaya'dan zehir zemberek sözler: Tuzakları yerle bir edeceğiz

Yerlikaya'dan zehir zemberek sözler: Tuzakları yerle bir edeceğiz

Tarlada 39, markette 199 lira! Üreticiler isyan etti!

Tarlada 39, markette 199 lira! Üreticiler isyan etti!

Asgari ücrete ara zamda eylül işareti: Artış için rakam verildi

Asgari ücrete ara zamda eylül işareti: Artış için rakam verildi

Milli muharip uçak KAAN'ın maliyeti belli oldu!

Milli muharip uçak KAAN'ın maliyeti belli oldu!

Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.