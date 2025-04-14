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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şubat ayı cari açık rakamlarını açıkladı

14.04.2025 14:47
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şubatta yıllık cari açık 12,8 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirten Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şubat ayı cari açık rakamlarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şubatta yıllık cari açık 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazla ise 1,8 milyar dolar gerçekleşti" dedi.

"OVP HEDEFİMİZDEN DAHA DÜŞÜK GERÇEKLEŞMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

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Bakan Şimşek, cari açık ve dış finansmana ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şubatta yıllık cari açık 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazla ise 1,8 milyar dolar gerçekleşti. Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayarak dış finansman ihtiyacını azaltmak suretiyle kaynaklarımızı ülkemizin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceğiz.

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Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz."

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Mehmet Şimşek Cari açık
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