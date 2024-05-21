FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek sunumunu yapacak: Finansal Okuryazarlık Platformu hayata geçiyor!

Bakan Şimşek sunumunu yapacak: Finansal Okuryazarlık Platformu hayata geçiyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.05.2024 12:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Finansal Okuryazarlık Platformu'nu hayata geçiriyor. Platformun sunumu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gerçekleştirecek.

Bakan Şimşek sunumunu yapacak: Finansal Okuryazarlık Platformu hayata geçiyor!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal okuryazarlığın artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Finansal Okuryazarlık Platformu'nun hayata geçirileceğini duyurdu.

SPK'den yapılan açıklamada, platformun tanıtım toplantısının yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumlarıyla Bakanlığın Dikmen Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, Finansal Okuryazarlık Platformu'nun finansal okuryazarlığın artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirileceği kaydedildi.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme! Bakan Göktaş tarihi duyurdu: Ödemeler başlıyor! Faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme! Bakan Göktaş tarihi duyurdu: Ödemeler başlıyor!
O belediyeden yeni doğum yapan annelere destek! Çeyrek altın değerinde!O belediyeden yeni doğum yapan annelere destek! Çeyrek altın değerinde!
Bitcoin'den sonra sıra Ethereum'da! Kripto piyasasında ETF hareketliliği! Bitcoin'den sonra sıra Ethereum'da! Kripto piyasasında ETF hareketliliği!
Anahtar Kelimeler:
SPK Mehmet Şimşek
En Çok Okunan Haberler
Koç Grubu, Yapı Kredi Bankası'nı satıyor mu?

Koç Grubu, Yapı Kredi Bankası'nı satıyor mu?

Emekliye yüzde 15 indirim!

Emekliye yüzde 15 indirim!

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'ikiz araçla ekspertiz'

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'ikiz araçla ekspertiz'

Emekli için seyyanen zam ihtimali de ortaya çıktı: SGK Uzmanı İsa Karakaş rakam verdi: 'En az...'

Emekli için seyyanen zam ihtimali de ortaya çıktı: SGK Uzmanı İsa Karakaş rakam verdi: 'En az...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.