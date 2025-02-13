Bakan Şimşek TCMB'nin verilerini değerlendirdi! 'Ekonomik istikrar güçleniyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, cari açığın 2024'te Orta Vadeli Program hedeflerinin oldukça altında, 10 milyar dolar olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 0,7 olduğunu aktardı.

Şimşek, cari dengenin bir önceki yıla kıyasla 29,9 milyar dolar, Mayıs 2023'teki zirveye göre 45,1 milyar dolar iyileştiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ekonomimizin büyüdüğü ve en büyük ticaret ortağımız AB'de büyümenin zayıf seyrettiği bir dönemde cari açığın kayda değer ölçüde gerilemesine ihracatın dirençli yapısı, ithalat bağımlılığının azaltılması ve güçlü turizm gelirleri önemli katkı yapmıştır. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde sermaye girişleri hızlandı, dış finansmana erişim kolaylaşırken maliyetler geriledi."

"KALICI HALE GETİRECEĞİZ"

Geçen yıl 11,7 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşirken reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 144 ve yüzde 159 seviyesine yükseldiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:



"Azalan cari açık, dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde küresel koşullardaki belirsizlikler ve ekonomik aktivitedeki canlanmayla birlikte sınırlı artmasını beklediğimiz cari açığın sürdürülebilir seviyede kalmasını öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz."