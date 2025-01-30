Bakan Şimşek’ten açıkladı: Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki devlet destekleri azalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret, memur ve emekli maaşları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunurken, enerji sektöründeki sübvansiyonlar ve ekonomik gelişmelerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

ENERJİ SÜBVANSİYONLARINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Şimşek, Türkiye’nin enerji destek politikalarını gündeme getirerek, yenilenebilir enerjinin devreye alınmasının önemine dikkat çekti. 2024 yılı sonu itibarıyla hanelere sağlanan enerji sübvansiyonlarını şu şekilde açıkladı: “Hanelerin kullandığı her 100 TL’lik elektrik faturasının 60 TL’sini Hazine karşılıyor. 100 TL’lik doğal gaz faturasında ise devlet 63 TL’sini karşılıyor.” Şimşek, sübvansiyonların büyük oranda zenginleri etkileyecek şekilde Şubat ayında kaldırılacağını ancak ihtiyaç sahibi ailelere enerji desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. 2019’dan itibaren 61.5 milyar TL’lik enerji desteği sağlandığını vurgulayan Bakan Şimşek, toplamda 4.1 milyon haneye bu desteklerin ulaştığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bakan Şimşek, asgari ücretin 2000’lerin başındaki seviyelere kıyasla büyük bir artış gösterdiğine dikkat çekti. “Önceki AK Parti hükümetleri döneminde net asgari ücret 184 TL iken, bugün bu rakam 22 bin TL’yi geçti. Enflasyondan arındırıldığında asgari ücrette yüzde 293 artış yaşandı” dedi. Memur maaşlarının neredeyse 44 bin TL’ye çıktığını belirten Bakan, en düşük emekli maaşının da 66 TL’den 14.500 TL’ye yükseldiğini belirtti. Dolar bazında bu maaşların beş kat artarak önemli bir iyileşme sağlandığını ifade etti.

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK VE SOSYAL POLİTİKALAR

Kadın istihdamını artırmaya yönelik yapılan adımlara da değinen Şimşek, doğum ve süt izinlerinin 16 haftaya çıkarıldığını, kadınların istihdamını desteklemek için SGK prim desteği sağlandığını belirtti. Ayrıca, kadın girişimcilere yönelik prim desteği ve kadın kooperatiflerinin vergi istisnasına alınması gibi önemli desteklerin uygulamaya konduğunu açıkladı. Şimşek, kreş ve gündüz bakım evleri hizmeti sağlayan işletmelere gelir muafiyeti sağlandığını belirterek, önümüzdeki dönemde kadınlara yönelik daha fazla adım atılacağını duyurdu.

ESNAF VE İHRACATÇILARA DESTEK

Esnafın kullandığı kredilerde yüzde 50’lik bir Hazine desteği sağlandığını belirten Bakan Şimşek, bu yıl için esnaf kredilerine 60 milyar TL’lik bir bütçe ayrıldığını açıkladı. Ayrıca, ihracatçılara sundukları kredi imkanlarını olağanüstü oranda artırdıklarını ifade etti. Geçen yıl 580 milyar TL’lik kredi sağladıklarını belirten Bakan, kredi maliyetini geçen hafta itibarıyla piyasa faizinin çok altında, yüzde 28’e düşürdüklerini söyledi.

HAYAT PAHALILIĞI GİBİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN KAPSAMLI BİR PROGRAM

Türkiye ekonomisinin 2024 yılı itibarıyla 17. büyük ekonomi olarak yerini sağlamlaştırdığını belirten Bakan Şimşek, Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı payın yüzde 1.1’e çıktığını söyledi. Ekonomik başarıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sağlandığını ifade eden Şimşek, hayat pahalılığı gibi sorunların çözülmesi için kapsamlı bir program uyguladıklarını kaybetti.