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Bakan Şimşek'ten açıklama! Yeni kredi paketi geliyor

01.03.2025 15:16
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçıların odağında olduğu 41 milyar lira kefalet limitli yeni destek paketini devreye alacak, bu paketle yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmine ulaşılacak. Bakan Mehmet Şimşek konu ile ilgili, "Üreten, istihdam yaratan ve ihracat yapan iş dünyamızın her zaman yanındayız, yeni kefalet paketimizi 15 gün içinde devreye alıyoruz" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten açıklama! Yeni kredi paketi geliyor

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yeni destek paketleri yürürlüğe konacak. Yeni çalışmayla, ihracatçılar ve döviz hassasiyeti bulunan firmalar, oluşturulacak yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmiyle desteklenecek. Paketin toplam kefalet limiti 41 milyar lirayı bulacak.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, göreve geldiği günden beri ihracatı ve ihracatçıyı destekleyici adımlar attıklarını ve benzer düzenlemelerin yapılmasına devam edileceğini söyledi.

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İhracatçıların uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemini etkin olarak kullandıklarını belirten Şimşek, "Üreten, istihdam yaratan ve ihracat yapan iş dünyamızın her zaman yanındayız, yeni kefalet paketimizi 15 gün içinde devreye alıyoruz. Sektörden gelen talepler doğrultusunda iş dünyamızı desteklemeye ve işleyişlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz." dedi.
Şimşek, firmaların döviz alım satımı sonucunda oluşan maliyetlerinin giderilmesi, ticari hayattaki işleyişin rahatlatılması ve ekonomideki enflasyonist etkilerin azaltılması için mevzuat değişikliği çalışmaları yaptıklarını ve bu çalışmalarda son aşamaya geldiklerini ifade etti.

KEFALET DESTEĞİ GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu kapsamda hazırlanan ilk pakete göre, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla firmalara 30 milyar lira kefalet limitli sağlanacak. Paketle, KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 45 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 90 milyon lira olacak.
Yine İGE aracılığıyla ihracatçı KOBİ'lerin dijital dönüşüm için yapacakları yatırımlara yönelik finansman desteği de verilecek. Bu amaçla, 1 milyar lira kefalet limitli yeni bir destek paketi oluşturuldu. Paketin yararlanıcı başına kefalet üst limitinin 16 milyon lira olarak uygulanması planlanıyor.

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KATILIM FİNANSMANINA UYGUN PAKET

Destek çalışmasının bir diğer ayağını da Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) aracılığıyla katılım finans esaslarına uygun kefalet kullanmayı talep eden firmalar için hazırlanan paket oluşturacak. Buna göre, ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmalara Bakanlığın kefalet desteğiyle finansman sağlanması amacıyla 5 milyar lira kefalet limitine haiz yeni bir destek paketi hazırlandı. Söz konusu destek paketinin KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 20 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 40 milyon lira olacak.
Yine KFK aracılığıyla yatırım teşvik belgesi olan işletmelere yatırım harcamalarında kullanması için finansman sağlanması amacıyla 5 milyar lira kefalet limitli destek paketi çalışması da yapıldı. KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 45 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için de 90 milyon lira olarak öngörüldü.

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DÖVİZ SATIŞ ZORUNLULUĞU YÜZDE 25'E İNDİRİLDİ

İhracatçıları desteklemeye yönelik adımlar kapsamında, bu firmaların kambiyo politikası kaynaklı yükümlülüklerini hafifletmek amacıyla ihracat sonrasında yurda getirilen bedeller için mevcutta uygulanan döviz satış zorunluluğu yüzde 30'dan yüzde 25'e düşürüldü.
Bakanlığın yürüttüğü çalışmayla, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilebilecek. Ayrıca, yurt içinden temin edilen döviz/kıymetli maden kredilerine, kredi kullananların grup şirketi ya da paylarına doğrudan sahip ortaklarının döviz/kıymetli maden cinsinden garanti ve kefalet verebilmesine imkan sağlanacak.

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ART ARDA ADIMLAR ATILDI

Ekonomi programının belirlenmesinin ardından, ihracatçının desteklenmesi için günlük reeskont kredi limiti 300 milyon liradan 4 milyar liraya çıkarılarak reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı ve ihracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı.
Türk Eximbank'ın sermayesi 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya yükseltildi. Banka geçen yıl ihracatçılara 49 milyar dolar destek sağladı. Hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnası yüzde 50'den yüzde 80'e çıkarıldı.

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Katma değerli üretimi desteklemek için güncellenmiş Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ile HIT-30 gibi programlar devreye alındı. YTAK programına yıllık 100 milyar lira limit tahsis edilirken, 3 yıl boyunca da toplam 300 milyar lira limit aktarılması planlanıyor. Programla, azami 10 yıl vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve uygun koşullu kredi kullandırılıyor.

HIT-30 kapsamında da yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme ve uzay alanlarındaki yüksek teknoloji yatırımlarına 30 milyar dolar destek sağlanacak.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek kredi
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