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Bakan Şimşek duyurdu! Tasarruf paketi açıklanıyor! Tarih belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 10:31
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf paketini pazartesi günü açıklayacaklarını duyurdu. Şimşek, "Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız." diye konuştu.

Bakan Şimşek duyurdu! Tasarruf paketi açıklanıyor! Tarih belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin açıklanacağını duyurdu. Bakan Şimşek, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile birlikte tasarruf, verimlilik paketini açıklayacağız." dedi.

ALTIN KOTASINA İLİŞKİN SERT ÇIKIŞ!

"Ekonomi programımız çalışıyor" dedi. Şimşek, altın piyasalarının takip ettiği altın kotasına ilişkin açıklama yaptı.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Altına yönelik bir kota uygulamasına gittik. Çıkar çevreleri memnun değil. Kusura bakmasınlar. Bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, ondan sonra bir köşede atıl olacak duracak. Bunun neresi memleketin menfaatine?

Vatandaşlarımızın tercihine saygılıyım. Ama biz kaynaklarımızı etkin bir şekilde yatırıma, üretime, istihdama, ihracata dönüştüreceğiz. Bu Cumhurbaşkanımızın vizyonu."

Kredi derecelendirme kuruluşları görünümümüzü pozitife çevirdi, bu önümüzdeki dönemde not artışına işaret eder, yeter ki programı kararlılıkla uygulamaya devam edelim.

Türkiye'nin risk primi geriliyor, bu sayede finansman maliyetimiz azalıyor.

Enflasyon yüksek, mayısta da yükselecek diyebilirler ama son 12 ayda ülkemizde deprem yaşandı. Bunun sektörel olarak bütçe açığı olarak baskısı var.

Bütçe açığının yüzde 10'lara çıkmaması için aldığımız tedbirlerin bir kısmı enflayonistti ama bir kerelikti.

"VERGİ ARTIRMAYACAĞIZ"

Vergiyi artırmayacağız, enflasyon kalıcı bir şekilde aşağı gelecek. Bazı vergileri artırdık, bu sene artırmayacağız. O zaman bu etkiler temmuz, ağustos ayında ortadan kalkacak.

Önümüzdeki dönemde bu dezenflasyon sürecini nasıl yöneteceğiz, onunla ilgili çalışmalarımız aralıksız devam edecek.

En önemli hedefimiz enflasyonun tek haneye inmesi, bunun için ne gerekiyorsa yapacağız.

Gelir vergisini artırmayacağız.

TASARRUF PAKETİ PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANIYOR

Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile birlikte tasarruf, verimlilik paketini açıklayacağız.


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Altın kota şimşek
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