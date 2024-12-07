FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek'ten CDS açıklaması: 'Dış finansmana erişim kolaylaşırken, dış finansman maliyeti de düşüyor'

Bakan Şimşek'ten CDS açıklaması: 'Dış finansmana erişim kolaylaşırken, dış finansman maliyeti de düşüyor'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.12.2024 10:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin 250 baz puanın altına gerileyen 5 yıllık CDS’i için değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, iyileşen risk primi sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken, dış finansman maliyetinin de düştüğünü söyledi.

Bakan Şimşek'ten CDS açıklaması: 'Dış finansmana erişim kolaylaşırken, dış finansman maliyeti de düşüyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden , Türkiye'nin CDS risk priminin 250 baz puanın altına indiğini hatırlattı. Bakan Şimşek, yaklaşık 5 yılın en düşük seviyesine gerileyen kredi risk priminin seviyesinin dış finansmana erişimi kolaylaştırırken, dış finansman maliyetinin de düştüğünü söyledi.

Bakan Şimşek'in X hesabı üzerinden aktardığı mesajları şu şekilde:

"2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri.

2023 yılı mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan.
İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir."

d

dd

ddd

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anne ve babası uyuyakaldı! Uyandıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar

Anne ve babası uyuyakaldı! Uyandıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar

İstanbul'da 14 katlı binada patlama

İstanbul'da 14 katlı binada patlama

Yüzde 200 zam hesabı yaparak sordu: 50 bin TL olur mu?

Yüzde 200 zam hesabı yaparak sordu: 50 bin TL olur mu?

Yaş şartını doldurmadan emekli olmak mümkün!

Yaş şartını doldurmadan emekli olmak mümkün!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Paranızın güvence miktarı arttı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Paranızın güvence miktarı arttı!

"Bankamatiğe gidip, şok olacaklar" deyip konuştu!

"Bankamatiğe gidip, şok olacaklar" deyip konuştu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.