FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek'ten 'Deprem Destek Kredisi' açıklaması! O soruya yanıt verdi: Hatay için parantez açtı

Bakan Şimşek'ten 'Deprem Destek Kredisi' açıklaması! O soruya yanıt verdi: Hatay için parantez açtı

06.10.2023 14:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'Deprem Destek Kredisi' hakkında açıklama geldi. Şimşek'in açıklamasına göre deprem bölgesinde 559 bin bireysel müşteriye, Hatay'da yaklaşık 60 bin bireysel müşteriye kredi desteği sağlandı.

Bakan Şimşek'ten 'Deprem Destek Kredisi' açıklaması! O soruya yanıt verdi: Hatay için parantez açtı

Mehmet Şimşek, İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin'in, deprem bölgesine verilen kredilerle ilgili soru önergesini yanıtladı. Şimşek, 'Deprem Destek Kredisi' kapsamında, depremden etkilenen illerde yaklaşık 559 bin bireysel müşteriye, Hatay'da ise yaklaşık 60 bin bireysel müşteriye kredi desteği sağlandığını bildirdi.

Şimşek, Hatay'da 772 müşteriye KOSGEB acil destek kredisi kullandırıldığını belirterek, "2009 yılında uygulamaya alınan Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında Bakanlığımız tarafından gerçek ve tüzel kişilerin krediye erişimine yönelik teminat ihtiyaçlarını gidermek üzere, makro ekonomik politikalara uygun olacak şekilde kefalet imkanı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 6 Şubat deprem felaketinin ardından kamu bankaları aracılığıyla, ‘Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi’ kapsamında 5 bin 737 firmaya yaklaşık 11,3 milyar TL, ‘Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi’ kapsamında ise 384 firmaya yaklaşık 3,7 milyar TL kredi imkanı sağlanmıştır. Bankacılık Kanunu, ilgili yasal düzenlemeler ve genel kabul görmüş bankacılık prensiplerine aykırı kredi talepleri olmadıkça bölgenin hassasiyetleri de göz önünde bulundurularak ilave kolaylıklar sağlanmıştır" dedi. 

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Şimşek'ten Londra'da yatırımcılarla yoğun görüşme trafiğiBakan Şimşek'ten Londra'da yatırımcılarla yoğun görüşme trafiği
'Yüzde 15'lere varan düşüş' Bakan Bolat açıkladı! Köpük kalktı mı?'Yüzde 15'lere varan düşüş' Bakan Bolat açıkladı! Köpük kalktı mı?
Hibe ve kredi miktarı artırıldı! Açıklama geldiHibe ve kredi miktarı artırıldı! Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.