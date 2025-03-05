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Bakan Şimşek'ten 'dış ticaret açığı' açıklaması! 'Sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
05.03.2025 11:52
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ihracat ile ilgili açıklama geldi. Şimşek açıklamasında "Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten 'dış ticaret açığı' açıklaması! 'Sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ihracat ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İhracat şubat ayında parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daralırken ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti.

Şubatta ithalat yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti.

Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz.

Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek İhracat
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