FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 2025 yılı sonunda büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde olacağını söyledi. Şimşek, "Hedefimiz enflasyonu gelecek sene yüzde 20’nin altına çekmek" dedi.

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması!
Cansu Akalp

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Kongre Merkezi’nde “Halkbank Gençİz'25 Zirvesi”nde konuştu.

Şimşek, enflasyonda gelecek sene hedefin yüzde 20'nin altına inmek olduğunu söylerken 2025 yılı sonunda enflasyonun büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde olacağını söyledi.

Şimşek'in açıklamasından öne çıkanlar şunlar:

  • Enflasyonu düşürmek en büyük önceliğimiz
  • Hükümetimizin nihai amacı kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme
  • 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz
  • Hedefimiz enflasyonu gelecek sene yüzde 20’nin altına çekmek
  • Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek, bu sayede Türkiye çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak

MALİ DİSİPLİN İÇİN DÜZENLEME SİNYALİ!

  • Mali disiplin kurallarını aktif hale getirecek düzenlemeler yapacağız
  • Bellir gelir düzeyi altında olan ailelere pilot proje olarak destek sunacağız, bu ayrıca yapay zeka dönemine hazırlık
  • Vatandaşın ithal ettiği altını kenara bırakırsak neredeyse cari açık kalmıyor
  • Yatırım yapılabilir seviyeye doğru hızla ilerlemeye devam edeceğiz
  • Türkiye'nin risk primi 2018'in başından bu yana en iyi seviyesine geldi
  • Büyümede bize benzer ülkelere göre reel olarak daha iyi bir performans sergiledik.
  • Türkiye, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile arasındaki farkı kapatıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BDDK yeni finansman şirketine faaliyet izni verdi!BDDK yeni finansman şirketine faaliyet izni verdi!
89 yıllık sektör devi iflas ediyor!89 yıllık sektör devi iflas ediyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.