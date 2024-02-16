Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonu düşürmek için sıradışı bir şey yapmayacaklarını belirterek “Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak” dedi.

Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEİK tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşan Şimşek ekonomik programın işe yaradığına dair güçlü kanıt olduğunu belirterek programın yatırımcı güvenini yeniden sağlamaya, bu sayede girişleri etkilemeye ve reel efektif kur normalizasyonuna yardımcı olacağını söyledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Şimşek kesin rakamlara sahip olmamakla birlikte 2023’te Türkiye GSYH’sinin 1,1 trilyon dolara yakın gerçekleşebileceğini belirtti. Şimşek “Bütçe açığı ve borçlanmada Maastricht kriterlerini başarmayı umut ediyoruz” ifadelerini de kullandı.





