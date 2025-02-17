FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması!

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.02.2025 13:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansta Türkiye ekonomisi hakkında açıklama bulundu. Bakan Şimşek, enflasyon oranları hakkında değerlendirmede bulundu. Şimşek, dezenflasyon sürecinin sürdürüleceğini vurguladı ve sıkı maliye ve para politikalarının etkili olacağını ifade etti.

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'ın Al Ula şehrinde, IMF ve Suudi Krallığı’nın ortaklaşa düzenlediği konferansta bir panele katılan Şimşek, burada yaptığı açıklamasında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA-20241003-35805063-35805062-HAZINE_VE_MALIYE_BAKANI_MEHMET_SIMSEK (1)

Şimşek, Türkiye'deki enflasyonun hala yüksek olmasına rağmen düşüş gösterdiğini ve enflasyon beklentilerinin iyileştiğini belirtirken bu iyileşmenin yavaş bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

istockphoto-1063289558-612x612

"İYİ POLİTİKALARIN YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTMAZ"

Şimşek, “İyi politikaların yerini hiçbir şey tutamaz" değerlendirmesinde bulunurken "Önemli olan sağlam politikalar ve bu politikaların iyi bir şekilde uygulanması. Bu yıl sıkı para politikası ve daha sıkı maliye politikası ile daha destekleyici gelirler politikasının bir kombinasyonuyla dezenflasyonun sürdürüleceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin kıyılarındaki tsunami riski metre metre belirlendi

Türkiye'nin kıyılarındaki tsunami riski metre metre belirlendi

İstanbul'da uzun süredir görülmemiş kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da uzun süredir görülmemiş kar yağışı bekleniyor

Emekliler dikkat! Uzman isim promosyon için uyardı

Emekliler dikkat! Uzman isim promosyon için uyardı

Ünlü markaya 'peynir' cezası! İçindeki başka çıktı... Reklamları durdurma kararı

Ünlü markaya 'peynir' cezası! İçindeki başka çıktı... Reklamları durdurma kararı

O balığı satmanın cezası 37 bin lira!

O balığı satmanın cezası 37 bin lira!

Konut satışlarında yanıltıcı ilanlara rekor ceza geliyor

Konut satışlarında yanıltıcı ilanlara rekor ceza geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.