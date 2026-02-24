FİNANS

Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikalarımızı sürdürürken arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Dezenflasyon sürecinin desteklendiğini dile getiren Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen Ocak ayı enflasyonuna rağmen, Şubat'ta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi. Hanehalkı beklentileri için daha kapsayıcı bir anket kullanılmaya başlandı. Eski seride ocak ayı için yüzde 52,1 olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 48,8’e gerilerken, şubat ayında yatay kaldı. Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikalarımızı sürdürürken arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
