Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' ve 'hayat pahalılığı' açıklaması

Dünya ekonomisinin önemli motorlarından biri ABD, seçim öncesi taahhütler hayata geçerse gelişen ekonomileri iyi bir senaryo beklemiyor.

Dost ülkelerden tedarik önemini korumaya devam ediyor, ABD'deki yeni yönetim ile bu daha da önem kazanabilir, Türkiye bundan az etkilenebilir.