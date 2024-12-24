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Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' ve 'hayat pahalılığı' açıklaması

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.12.2024 12:12
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var" dedi.

Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' ve 'hayat pahalılığı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Ekonomik Büyüme ve Enerji: Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen IICEC Konferansı’nda konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Küresel büyümeyi sınırlayan önemli yapısal faktörler var.

  • Dünya ekonomisinin önemli motorlarından biri ABD, seçim öncesi taahhütler hayata geçerse gelişen ekonomileri iyi bir senaryo beklemiyor.

  • Dost ülkelerden tedarik önemini korumaya devam ediyor, ABD'deki yeni yönetim ile bu daha da önem kazanabilir, Türkiye bundan az etkilenebilir.

  • Borç kaynaklı küresel stres artacak, pek çok ülkenin borç faizine yaptığı ödemeler, kritik alanlara yapılan harcamaların üzerinde.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
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