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Bakan Şimşek'ten fon yatırımcılarına 'En kısa sürede en yüksek ödeme' mesajı

Fon krizinden peş peşe önemli açıklamalar gelmeye devam ederken son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılara kritik bir mesaj paylaştı.

Bakan Şimşek'ten fon yatırımcılarına 'En kısa sürede en yüksek ödeme' mesajı
Hande Dağ

Fon krizinde SPK'nın ara ödemeler ve fonlardan elde edilen fahiş kazancın iadesi için "İsteğe Bağlı İade Hesapları" ile ilgili açıklamalarının ardından önemli bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Şimşek, "Kurumlarımız, sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor" dedi.

Şimşek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımız, yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.

Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonomimizin dayanıklılığı devam ediyor.

Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Büyümemiz, ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyededir. Uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranı yüzde 16 seviyesinde, brüt dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altındadır.

Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun GSYH’ye oranı ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyindedir.

Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır"

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Mehmet Şimşek
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yeni vergiler akaryakıt sigara zamları yolda demektir
hisse senetleri ne olacak
en kısa sürede yüksek ödeme benzine tek seferde gelen 12 TL lik zamlarla mı yapılacak sayın bakan
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