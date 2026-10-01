Eylül ayında İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 33,55 oldu

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Eylül ayında perakende fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 2,11 yükseldi. Kentte yıllık enflasyon ise yüzde 33,55 olarak kaydedildi.

İstanbul’da Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Perakende fiyatlardaki değişimi takip eden İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, Eylül ayında aylık bazda yüzde 2,11 arttı. 2026 Eylül ayındaki fiyat değişimlerinin 2025’in aynı ayına göre karşılaştırılmasıyla hesaplanan yıllık değişim ise İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde yüzde 33,55 oldu.

EĞİTİM HARCAMALARINDA YÜZDE 22,59’LUK ARTIŞ

Eylül ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde bir önceki aya göre en yüksek artış, yüzde 22,59 ile Eğitim Harcama grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 4,60 ile Ulaştırma, yüzde 2,96 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler, yüzde 2,42 ile Lokanta ve Oteller ve yüzde 2,24 ile Haberleşme harcama grupları takip etti.

Aynı dönemde Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 1,93, Eğlence ve Kültür grubunda yüzde 1,73, Konut grubunda yüzde 1,69, Giyim ve Ayakkabı grubunda yüzde 0,91 ve Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yüzde 0,14 artış görüldü. Alkollü İçecekler ve Tütün ile Sağlık Harcama gruplarında ise herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.

TOPTAN FİYATLAR EYLÜLDE YÜZDE 1,96 ARTTI

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, 2026 Ağustos ayında yüzde 2,50 oranında yükselirken, Eylül ayında artış yüzde 1,96 olarak gerçekleşti. İndekste 2026 Eylül ayının bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 25,90, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 23,11 oldu.

Eylül 2026’da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 6,56, Madenler grubunda yüzde 4,99, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 4,89, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 4,15 ve Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 1,31 artış kaydedildi. Gıda Maddeleri grubunda ise yüzde 0,68 azalış görüldü. Mensucat grubunda herhangi bir değişim yaşanmadı.

Yıllık ortalama bazda 2026 Eylül ayında grup bazındaki artışlar; Madenlerde yüzde 40,11, Gıda Maddelerinde yüzde 27,60, Yakacak ve Enerjide yüzde 24,79, İnşaat Malzemelerinde yüzde 23,97, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 15,20, Mensucatta yüzde 13,47 ve Kimyevi Maddelerde yüzde 9,97 oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır