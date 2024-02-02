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Bakan Şimşek'ten gençlere uyarı: Hesaplarını kullandıranlar hapis cezalarıyla karşılabilir!

02.02.2024 10:10 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençleri kara para aklamaya karşı uyardı. Şimşek, "Geleceklerini karartmasınlar" dedi.

Bakan Şimşek'ten gençlere uyarı: Hesaplarını kullandıranlar hapis cezalarıyla karşılabilir!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üniversite öğrencilerine, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmaması konusunda uyarıda bulundu. Şimşek hesaplarını kullandıranların hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Şimşek, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları anlattı. Kamuoyunun bilinçlenmesinin, bu suçların önlenmesindeki kritik rolünü dikkate alarak farkındalık artırıcı çalışmalara önem verdiklerini vurgulayan Şimşek, özellikle üniversite öğrencilerinin "hesap kullandırma" faaliyetlerinde bulunabildiğini söyledi.

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"GELECEKLERİNİ KARARTMASINLAR"

Şimşek, MASAK'ın üniversite öğrencilerine bu konudaki gerekli bilgilendirmeyi yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yaptığını belirterek, "Üniversite öğrencileri, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmasınlar. Gençler, bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar. Bu durum, kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilerin paranın izini kaybettirmek için yüksek miktarda para transferi gerçekleştirerek nihai amaçlarına ulaşmalarına sebep oluyor." dedi.

Bu kapsamda mesleki eğitimdeki öğrencilerin staj ücreti için açtığı hesaplara işaret eden Şimşek, "Hesaplarını kullandıranlar, ilerleyen süreçte hapis cezalarıyla karşılaşabilirler. Gençler, bu işlere bilmeden bulaşsalar dahi, sabıkalı duruma düşeceklerini ve geleceklerini karartma riskinin olduğunu bilmeli." diye konuştu.

Şimşek, MASAK'ın bu durumu engellemek için öncelikle RTÜK ile işbirliği yaptığı bilgisini vererek, TRT tarafından hazırlanan kamu spotunun televizyon kanallarında yayınlanmasına başlandığını bildirdi.

"ORTAÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ GENÇLER DE BİLGİLENDİRİLECEK"

Ayrıca üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek için MASAK tarafından hazırlanan afişlerin, üniversitelere gönderilmesi amacıyla YÖK'e iletildiğini anlatan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu afişlerde öğrencilere 'Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın.' uyarısı yapıldı. Benzer işbirliği Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de gerçekleştirildi. MASAK tarafından hazırlanan afişler, gerek Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait ve gerekse özel yurtlarda asılması amacıyla Bakanlığına gönderildi.

YÖK'ün ardından ortaöğretim çağındaki gençlerin bilgilendirilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile de ortak çalışma başlatıyoruz."

Şimşek, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yasal mevzuat ve MASAK'ın kurumsal yapısının güçlendirilmesiyle kamuoyunun bu konularda güçlü biçimde bilgilendirilmesi faaliyetlerine devam edeceklerini dile getirerek, "Kara parayla mücadele, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi açısından da önem taşıyor. Devleti gelir kaybına uğratacak her türlü kayıt dışı işlemin yakından takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"ADLİ MERCİLERLE İŞBİRLİĞİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

MASAK'ın, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda çalışmalarına, kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle de işbirliği içinde aralıksız sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"MASAK, uyuşturucu kaçakçılığı, örgütlü suçlar, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık başta olmak üzere kara parayla ilgili pek çok konuda gerek kolluk birimlerine ve gerekse adli birimlere çok önemli katkılar sağlıyor. MASAK bir yandan mali sektörden şüpheli işlem bildirimleri vesair bilgileri temin ediyor bir yandan da adli merciler ve kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü soruşturmalardaki bilgi ve belgeleri ediniyor. Toplanan verilerle soruşturma dosyalarında yer alan bilgi ve belgeler teknolojik araçlar ve uzmanlık bilgisiyle harmanlanarak yüksek hassasiyetle analize tabi tutuluyor. Bu analizler sonucu adli mercilerle kolluk kuvvetlerine suç ve suçluya dair yeni açılımlar sağlanıyor, suç şüpheleri kesinleştiriliyor, yeni suç ağları deşifre ediliyor, suçtan elde edilen kara paraya el konulması sağlanıyor."

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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