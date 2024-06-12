FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek'ten 'güçlü ekonomi programı' vurgusu! 'Uluslararası kuruluşların yatırım yaptığı ülkelerden olmayı sürdüreceğiz'

Bakan Şimşek'ten 'güçlü ekonomi programı' vurgusu! 'Uluslararası kuruluşların yatırım yaptığı ülkelerden olmayı sürdüreceğiz'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.06.2024 12:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin güçlü ekonomi programı uyguladığını vurgulayarak, "Uluslararası kuruluşların yatırım yaptığı ülkelerden olmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek'ten 'güçlü ekonomi programı' vurgusu! 'Uluslararası kuruluşların yatırım yaptığı ülkelerden olmayı sürdüreceğiz'

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) Başkanı Jin Liqun ile görüştü. Şimşek, "Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Şimşek, AAYB Başkanı Jin Ligun ile bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Kurucu üyesi olduğumuz AAYB Başkanı Sayın Jin Liqun’u bakanlığımızda ağırladık. Kalkınma önceliklerimize destek veren banka, kurulduğu 2016’dan bu yana ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır. Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB’nin ilk ülke programı hazırlıklarını başlattık. Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe ek vergi kararı sarstı! Hisseleri değer kaybettiPeş peşe ek vergi kararı sarstı! Hisseleri değer kaybetti
Küresel petrol arzı mayısta arttıKüresel petrol arzı mayısta arttı
Kritik zirve sonrası kulislerde asgari ücrete ara zam hareketliliği! İşte olası senaryolar! Kritik zirve sonrası kulislerde asgari ücrete ara zam hareketliliği! İşte olası senaryolar!
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Mehmet Şimşek yatırım
En Çok Okunan Haberler
Bu kadar büyük saldırı beklemiyordu! Netanyahu kabusa uyandı

Bu kadar büyük saldırı beklemiyordu! Netanyahu kabusa uyandı

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

SON DAKİKA: Araç sahiplerini üzecek haber! MOTORİNE ZAM geliyor! (12 Haziran Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

SON DAKİKA: Araç sahiplerini üzecek haber! MOTORİNE ZAM geliyor! (12 Haziran Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

Bir yeni adım daha! Yüzde 20 indirim geldi

Bir yeni adım daha! Yüzde 20 indirim geldi

En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak!

En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.