Bakan Şimşek'ten 'kamu harcamaları' açıklaması! 'Yüzde 33 düşürdük'

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de Orta Vadeli Program’da yapılan açıklamaları değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Tasarruf Genelgesi sayesinde, kamunun yaptığı harcamaları yaklaşık yüzde 33 düşürdük. Tasarruf konusunda hem samimiyiz hem de kararlıyız" dedi.

Hande Dağ

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasının açıklandığı OVP (Orta Vadeli Program) toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Yılmaz, enflasyonun 2025'te yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a ve 2028'de yüzde 8 seviyesine gerilemesini, program sonunda tek haneye kalıcı inmesini hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gerçeleştirdiği OVP sunumu sonrası soru-cevap kısmına geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yöneltilen soruları yanıtladı.

Bakan Şimşek enflasyon ile alakalı soruya karşılık, "Enflasyon 30'un altına doğru bir trendin içinde. Fiyat istikrarına doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bütüncül ve tam bir koordinasyon içerisinde dezenflasyon süreci yönetiliyor. Bütçe açığının milli gelire oranının düşmesi dezenflasyona destek demek. Bunda da önemli bir mesafe aldık. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlarda hep hedefi önceliklendirdik. Bundan sonra da öyle olacak" ifadelerini kullandı.

"TASARRUF GENELGESİ SAYESİNDE KAMUNUN YAPTIĞI HARCAMALARI YAKLAŞIK YÜZDE 33 DÜŞÜRDÜK"

Öte yandan Bakan Şimşek 'kamuda tasarruf' ile ilgili de "Kamuda tasarruf konusunda kararlıyız ve sonuç alıyoruz. Kamunun tüm harcamaları tasarruf genelgesi kapsamında. Tüm harcamaların bütçe içindeki payı geçen sene yüzde 3.1'e düştü. Tasarruf genelgesi sayesinde kamunun yaptığı harcamaları yaklaşık yüzde 33 düşürdük. Bunu nominal olarak görmezsiniz tabii. Önemli olan yüzde 4.6'dan yüzde 3.1'e düşmüş olması. Önceki 10 yılda harcamalar bütçe kanunun ön gördüğünün yüzde 9.1 üzerinde seyretmiş. 10 yıllık performans bütçe harcamalarında yukarı doğru sapma yüzde 9'un üzerinde. Bütçe harcama limiti 100 lira ise 96.7 lira harcadık. Yüzde 3.3 düzeyinde harcamaları aşağıda tuttuk. Bunlar faiz dışı harcamalar. Bu sene de faiz dışı harcamalar da benzer olacak. Üst eşiğin, öngördüğünün yüzde 1.2 altında olacağız" şeklinde konuştu.

