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Bakan Şimşek'ten Katar temasları: Ekonomik foruma da katılacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 09:35
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar Ekonomi Forumu'na katılacak. Bakan Şimşek dün Brüksel'deki konuşmasında da yaz aylarında OVP'yi gözden geçireceklerini söylemişti.

Bakan Şimşek'ten Katar temasları: Ekonomik foruma da katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak. Bakan Şimşek yatırımcı toplantılarına katılacak, mevkidaşlarıyla da görüşecek.

Dün Belçika'nın önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşan Şimşek, bu ülkedeki temaslarının ardından Katar'a geçti.

Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak.

Forumda bugün "Rekabetçi Ekonomiler Oluşturmak" başlıklı oturumda konuşacak olan Şimşek, yatırımcı toplantılarına da katılacak. Şimşek, foruma katılan bakanlarla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek toplantı
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