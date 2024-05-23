Bakan Şimşek'ten kayıt dışı ekonomi açıklaması: 'Fiilen sahada bununla mücadele edeceğiz'

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 23'üncü Olağan Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurula Bakan Şimşek'in yanı sıra BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gök, TKBB Üyeleri ve katılım bankalarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Kurulda yaptığı konuşmada fiyat istikrarına dikkat çeken Şimşek, “Bizim vatandaşımız, geçen sene müdahale etmeseydik belki 40 milyar dolarlık altın ithal edecekti, gerçekten abartmıyorum. Ama eğer altın sistemde ise faydalı olur. Değilse atıl bir kaynak olarak hakikaten karşımıza çıkıyor. Vatandaşımızın tercihlerine tabii ki saygılıyız. Ama benim anlatmaya çalıştığım şey şu; eğer vatandaşımız kendisini bu tür ürünlerden korumaya alıyorsa veya başka ülkelerin para birimlerinde kendisini daha güvenli hissediyorsa bir sorun var demektir. Evet, bir sorun var. Nedir? Yüksek enflasyon. O nedenle fiyat istikrarı çok önemli. Tabii biraz zaman alıyor. Fiyat istikrarına giden yol meşakkatli bir yoldur. İşte bir yıldır program uygulanıyor, enflasyon niye düşmedi? Diyebilirsiniz. Geçen sene biz bunu, ilk yılı geçiş dönemi olarak ön gördük. Bunu çok net bir şekilde kamuoyuyla paylaştık. Biz dedik ki; evet nihai amaç enflasyonu tek haneye indirmek ama bunun için bir geçiş dönemine ihtiyacımız var. Neden? Çünkü dezenflasyon için koşulların oluşturulması lazımdı. Mayıs ayı enflasyonu 3 Haziran'da açıklanacak. Merkez Bankamız yüzde 75-76 düzeyinde bir enflasyon bekliyor. Yüksek bir rakam ve nisana göre yükselen bir rakam. Fakat o son 12 ay yansıtıyor" diye konuştu.

“GEÇEN SENE DEPREM HARİÇ BÜTÇE AÇLIĞI ASLINDA YÜZDE 1.6'DIR"

6 Şubat depremlerinin yüksek bütçe açığına sebebiyet verdiğini belirten Şimşek, “Geçen sene deprem hariç bütçe açığı aslında yüzde 1.6'dır. Bir önceki yılla önemli bir fark yoktur ama gelin görün ki deprem harcaması reeldir ve bu reel harcama nedeniyle toplam talep artmıştır ve bu enflasyonisttir. Bütçe açığı geçen sene yüzde 5.2 idi, bunun 3'te 2'sinden fazlası depremle ilişkilidir" ifadelerini kullandı.

“VERGİLERİ ARTTIRMA GİBİ BİR PROGRAMIMIZ YOK"

'Deprem felaketi sonrasında bankalar reel sektörden kaynakları çekip hazineye vermesin diye açığı sınırlamak ile mükelleftik' diyerek mecburen atılan adımlara değinen Şimşek, “Tabii ki birçok vergiyi arttırdık. Evet, katma değer vergisini arttırdık. Evet, akaryakıtta vergiyi arttırdık. Bunların hepsi enjeksiyonist. Üçüncü olarak takdir edersiniz ki, biz o dönemde kuru serbest bıraktık. Çok yüksek enflasyon dönemi sonrası kurun rekabet gücü açısından farklı bir noktada olması gerekiyordu ve gelinen noktada o da enflasyonist. 2024'ün ikinci yarısına bakalım, deprem etkisi geride kalacak. Neden? Çünkü deprem nedeniyle o ilk şok fiyatlarda var. İkincisi, Türkiye'ye şu anda sermaye artışı çok güçlü. Biz müdahil olmazsak lira değerlenecek. Geçen sene yapılan seçim sonrası gibi bir kur anlamında, liranın değer kaybı anlamında bir süreçle karşı karşıya değiliz. Yine ben başından beri net bir şekilde ortaya koydum. Bizim katma değer vergisi artırma gibi veya diğer vergileri arttırma gibi bir programımız yok. Ama bir takım muafiyet ve istisnaları verimlilik açısından gözden geçireceğimizi söyledik o ayrı" diye konuştu.

“ENFLASYONUN BU SENE SONUNDA 30'LU BİR RAKAMLARA DÜŞECEĞİNE İNANIYORUZ"

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarında düşüşün görüleceğini söyleyen Şimşek, “Dezenflasyona oradan başlayacağız yıllık ama aylık olarak baktığınız zaman zaten şu anda aylık enflasyon yüzde 3 civarına oturdu. Yüzde 3 civarı, 1 aylık enflasyonla bizim bu seneki hedefle zaten tutarlı. Ocak-Şubat ayında bir miktar sapma olsa da bunun telafi edebileceğini düşünüyoruz. Tabii ki bir dezenflasyon süreci için hazırlık evresi geride kaldı. Enflasyon düşecek. Şimdi geçiş döneminden dezenflasyon dönemine girmek üzereyiz. Ve biz gerçekten enflasyonun bu sene sonunda 30'lu bir rakamla, gelecek sene de 15'in altına ondan sonra da yüzde 10'un altına düşeceğine inanıyoruz. Bunun için gereken tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

“VERGİDE ADALET YENİ PAKETİN BİR PARÇASI OLABİLİR"

Maliye politikası üzerinden ilave bir enflasyonist baskı oluşması için ek tedbirlerin alınabileceğini ifade eden Şimşek, “Biz ilave tedbirler aldık, alıyoruz. Kamuda tasarruf ve bütçede harcama disiplini paketini kamuoyuyla paylaştık. Vergi muafiyeti ve istisnaların gözden geçirilmesi tamamlandı gibi. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşmayı ümit ediyoruz. Vergide adalet ve etkinlik de yine o paketin bir parçası olabilir. Bunlar süreklilik arz ediyor. Ama kayıt dışında mücadele için ne paketi açıklayacağız, ne de eylem planı açıklayacağız. Fiilen sahada bununla mücadele edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri sürekli sahada olacaklar. Efendim şu kesim, bu kesim, yok öyle bir şey. Yani herkes hakkıyla vergisini ödesin. Büyükler de denetime tabi tutulacak ama KDV konusunda istismar eden küçük işletme de tabii ki denetlenecek" şeklinde konuştu. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





