Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: 'Çıkış sürecini başarıyla tamamladık'

BDDK'nın yayımladığı haftalık bültene göre, KKM bakiyesi ise geçen hafta 4 milyon lira azalarak 4 milyon liradan sıfıra indi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"PROGRAMIMIZIN ÖNEMLİ HEDEFLERİNDEN BİRİNİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik.

Koşullu yükümlülük olan KKM’den çıkış sürecini başarıyla tamamladık.

Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz"