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Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: 'Çıkış sürecini başarıyla tamamladık'

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten KKM ile ilgili açıklama geldi.

Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: 'Çıkış sürecini başarıyla tamamladık'
Hande Dağ

BDDK'nın yayımladığı haftalık bültene göre, KKM bakiyesi ise geçen hafta 4 milyon lira azalarak 4 milyon liradan sıfıra indi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"PROGRAMIMIZIN ÖNEMLİ HEDEFLERİNDEN BİRİNİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik.

Koşullu yükümlülük olan KKM’den çıkış sürecini başarıyla tamamladık.

Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz"

Bakan Şimşek ten KKM açıklaması: Çıkış sürecini başarıyla tamamladık 1

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Kur Korumalı Mevduat
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