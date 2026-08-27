Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: 'Çıkış sürecini başarıyla tamamladık'

BDDK'nın yayımladığı haftalık bültene göre, KKM bakiyesi ise geçen hafta 4 milyon lira azalarak 4 milyon liradan sıfıra indi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik.
Koşullu yükümlülük olan KKM’den çıkış sürecini başarıyla tamamladık.
Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz"
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