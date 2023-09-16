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Bakan Şimşek’ten kredi ve dolar kuru açıklaması! Sıkılaşma kararı neden alındı? İşte yanıtı…

16.09.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi ve dolar kuru ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Parasal ve seçici kredi sıkılaşmasına gidildiğini belirten Bakan Şimşek açıklamasında “Dezenflasyon ve fiyat istikrarını sağlamak öncelikli hedefimiz. Maliye politikasında tekrar bir çıpa görevini ifa edeceğiz. Türkiye yüksek ve sürdürülebilir büyüme patikasına girecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek’ten kredi ve dolar kuru açıklaması! Sıkılaşma kararı neden alındı? İşte yanıtı…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon ve fiyat istikrarını sağlamak öncelikli hedeflerimizden biri. Enflasyon olduğu yerde iş yapmak zorlaşıyor. Maliye politikasında tekrar bir çıpa görevini ifa edeceğiz. Yapısal reformlar ile Türkiye’nin yapısal dönüşümü için çalışacağız. Verimliliği sağlayacak uygulamalar yapacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı’na katıldı. Bakan Şimşek, OVP programının hedeflerinden bahsetti. Enflasyonu kalıcı hale düşürmenin önemli hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Maliye politikasında tekrar bir çıpa görevini ifa edeceğiz. Yapısal reformlar ile Türkiye’nin yapısal dönüşümü için çalışacağız. Verimliliği sağlayacak uygulamalar yapacağız. Doğru yatırım ve rekabet ortamını sağlayarak verimliliği sağlayacağız" dedi.

"SADECE KUR ÜZERİNDEN REKABET KAZANILMAYACAĞINI TARİH BİZE DEFALARCA GÖSTERMİŞTİR"

Bakan Mehmet Şimşek, programda yaptığı konuşma sonrasında iş dünyası temsilcilerinden gelen sorulara cevap verdi. Dolar kurunun ihracatta rekabeti etkilemesi ile ilgili gelen soruya da "İhracatçımız verimliliğe odaklanmalı. Verimlilik yoksa kar marjları yeterli düzeyde olmayınca zorlanılıyor. Verimlilik birinci öncelik olmalı. İhracat ve reeskont kredilerini 10 kat artırdık. Hala değişik kanallardan ciddi çabalarımız var. Bardağın dolu tarafına bakmakta fayda var. Sadece kur üzerinden rekabet kazanılmayacağını tarih bize defalarca göstermiştir. Esas olan verimlilik ve inovasyondur. Bu da kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesiyle ilgilidir" diye cevap verdi.

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"DEZENFLASYON VE FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ"

Orta vadeli programın 3 temel amacı olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, bunlardan ilkinin enflasyonu kalıcı olarak düşürmek olduğunu söyledi. Şimşek, "Dezenflasyon ve fiyat istikrarını sağlamak hedeflerimizden biri. Enflasyon olduğu yerde iş yapmak zorlaşıyor. Türkiye’yi dengeli büyümeye sokmakta kararlıyız. Dezenflasyon programında parasal sıkılaşma aklımıza geliyor. Ülkemizde de parasal sıkılaşmaya gidiyoruz. Seçici kredi sıkılaşmasına da gidiyoruz. Bunun amacı üretkenlik. İhracat önemli hedeflerimizden. İhracatın içinde üretim, istihdam ve yatırım var. Bunun yanında miktarsal sıkılaşma da uyguluyoruz. Enflasyonun 2024’ün ikinci yarısından sonra kalıcı şekilde düşeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"MALİYE POLİTİKASINDA TEKRAR BİR ÇIPA GÖREVİNİ İFA EDECEĞİZ"

Maliye politikalarıyla ilgili olarak da hedefleri anlatan Bakan Şimşek, "Maliye politikasında tekrar bir çıpa görevini ifa edeceğiz. Maliye politikası geçmişte en güçlü politikamızdı. Deprem etkilerini bir kenara bırakırsak 2026’da bütçe açığının yüzde 3’ün altında olacağını öngörüyoruz. Son 20 yılda yakaladığımız ortalamayı yakalayacağız. Sadece para politikası üzerinden enflasyonla mücadele olmaz. Para ikamesi ve bir sürü faktör var. Biz maliye politikası olarak da deprem yaralarını sararak para politikasını destekleyeceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜKSEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME PATİKASINA GİRECEKTİR"

Yapısal reformlar ile verimliliği artırmanın da OVP’nin hedeflerinden biri olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Yapısal reformlar ile Türkiye’nin yapısal dönüşümü için çalışacağız. Verimliliği sağlayacak uygulamalar yapacağız. Doğru yatırım ve rekabet ortamını sağlayarak verimliliği sağlayacağız. Gelişmiş ülkeler ile arayı kapatan bir noktaya geleceğiz. Bu sene 1.1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğimizi öngörüyoruz. 2026’da gelişmiş ülkeler kategorisine kişi başı milli gelir kriterinde girmiş olacağız. Bunun ön koşulu fiyat istikrarıdır. Enflasyonu düşük tek haneye getirirsek firmalarımız dünya pazarından düşük maliyetli finansal imkanlara sahip olabilecek. Fiyat istikrarı ve büyüme arasında bir çelişki yok. Fiyat istikrarına büyüyerek erişebiliriz. Elimizdeki kıt imkanları üretime aktarmamız gerekiyor. Bankalarımızdan talebimiz de bu. Fiyat istikrarı sağlanması için fedakarlık ve sabır gerekiyor. Kolay değil ama bunu başaracağız. Türkiye yüksek ve sürdürülebilir büyüme patikasına girecektir" şeklinde konuştu.

İHA

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