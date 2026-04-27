Bakan Şimşek’ten kritik açıklama! Yetki Erdoğan’da olacak

Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yatırım çekmeye yönelik yeni açıklamalarda bulunmuştu. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanların katılımıyla uluslararası medyaya yönelik basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Şimşek burada yaptığı sunumda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, gerçekleştirdiği sunumda da teşviklerle Türkiye’nin Singapur, Hong Kong ve Hollanda gibi ülkelerle rekabetçi bir ticaret merkezi olarak uyumlanmasının amaçlandığını söyledi.

Şimşek, program kapsamında, transit ticarette kurumlar vergisinin İstanbul Finans Merkezi’nde sıfırlanacağını, finans merkezi dışında da bu oranın yüzde 5 olacağını anlattı.

“RADİKAL ADIMLARI ATIYORUZ”

Programın Türk ihracatçılarını daha rekabetçi hale getirmeyi ve doğrudan yabancı yatırım çekmeyi amaçladığını belirten Şimşek, bu kapsamda halihazırda yüzde 25 olan kurumlar vergisinin ihracatçılar için yüzde 14, imalatçı ihracatçılar için ise yüzde 9 olarak uygulanacağını kaydetti. Şimşek, “İmalat sektörüne doğrudan yabancı yatırımları çekmek için bu radikal adımları atıyoruz” dedi.

Pakette yer alan düzenlemelerden bir diğeri de küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımalarını teşvik etmeyi amaçlayan 20 yıllık kurumlar vergisi muafiyeti. Gelirin yüzde 80’inin yurtdışından sağlanması halinde bu merkezlerde çalışanlara asgari ücretin 4 katına kadar verginin sıfırlanacağını da söyledi.

VERGİ ALINMAYACAK

Şimşek, yurt dışında yaşayan ve son 3 yılda Türkiye’de vergi mükellefi olmayan kişilerin Türkiye’ye gelmeleri halinde 20 yıl boyunca yurt dışı kaynaklı gelir ve kazançları için Türkiye’de vergi alınmayacağını belirtirken, bu kişilerin eğer varsa yalnızca ülke içi gelirlerinin vergilendirileceğini, veraset yoluyla intikal vergisinin yüzde 1 olarak uygulanacağını ifade etti. Şimşek, yurtdışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik adımların da atılacağını kaydetti.



YETKİ ERDOĞAN’DA OLACAK

Programın temel amacının Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’nın finans kapısı yapmak olduğunu anlatan Şimşek, atılan adımların bir teşvik paketi değil, bir ekonomik konumlandırma stratejisi olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, teşviklerle ilgili düzenlemelerin önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacağını belirtirken, uygulanacak vergi oranlarıyla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı’na yetki verileceğini söyledi.



GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, “Tek haneli enflasyon, programın özünü oluşturmaya devam ediyor” sözlerini kullandı. Ekonomik programa yönelik “güçlü siyasi sahiplenme” olduğunu belirten Şimşek, Türkiye’nin imalat değer zincirinde yukarıya tırmandığını, yatırımlar açısından artık düşük ücretli bir imalat merkezi olmadığını belirtti. Şimşek, “İran savaşı, Türkiye’nin kritik bir enerji merkezi olarak konumunu güçlendiriyor” dedi.