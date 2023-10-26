Bakan Şimşek'ten kritik Almanya teması: Ticaret hacminin 50 milyar doları aşmasını bekliyoruz

Türkiye ile Almanya arasında kritik görüşme. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Almanya Başbakan Yardımcısı Dr. Robert Habeck bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Şimşek, Almanya ile yıl sonuna kadar dış ticaret hacminin 50 milyar doları aşmasını beklediğini ifade etti. Öte yandan Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkisiyle ilgili de açıklama Şimşek önümüzdeki döneme vurgu yaparak Almanya'dan güçlü bir destek beklediğini belirtti.

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek şu ifadelere yer verdi;

Bugün Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Sayın Dr. Robert Habeck ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Almanya ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bu yıl sonuna kadar her iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 50 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Ülkemizde 8 binden fazla Alman sermayesine sahip ya da Alman sermayesi ortaklığı ile kurulmuş firma bulunuyor.

"GÜÇLÜ DESTEK VURGUSU"

Her iki ülke arasında var olan güçlü bağların ve işbirliğinin daha da artırılması için Sayın Habeck ile yatırım imkanlarını değerlendirdik ve Orta Vadeli Program’ımızın detaylarını paylaştık.

Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin geliştirilmesinde Almanya’nın daha güçlü destek vereceğine inanıyoruz.





