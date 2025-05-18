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Bakan Şimşek'ten Londra'daki fotoğrafıyla ilgili iddialara yanıt! "Geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da çekilmiş bir fotoğrafıyla ilgili gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Aynı masada oturduğu kişilerle ilgili iddialar hakkında açıklama yapan Şimşek "Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası akıl dışıdır" dedi.

Bakan Şimşek'ten Londra'daki fotoğrafıyla ilgili iddialara yanıt! "Geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansız"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, bir gazetede yer alan hakkındaki iddialara ilişkin paylaşım yaptı.

"LONDRA'DA ZİYARETİME GELMİŞ KİŞİYİ TANIMIYORUM"

Bakan olmadığı döneme ilişkin, tek bir fotoğrafla, bugün manşetten ve zorlama bir haber yapıldığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır.

"BU MESNETSİZ İDDİALARIN ZAMANLAMASINA ŞAŞIRMIYORUZ"

Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Mehmet Şimşek
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