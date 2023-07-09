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Bakan Şimşek'ten memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili açıklama! "Önümüzdeki dönemde" diyerek duyurdu: Geçit vermeyeceğiz

09.07.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasına dair ayrıntıları paylaşmaya devam ediyor. Son yaptığı açıklamayla Bakan Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütçe üzerindeki etkisini azaltması ve cariği açığı kontrol altına almaya destek vermesi hedeflenen Milli Dayanışma Paketi'nin Meclis'te olduğunu hatırlattı. Şimşek ayrıca en düşük memur ve emekli maaşlarına zamlarla ilgili açıklama yaparken enflasyonla mücadeleye ilişkin de mesaj verdi.

6 Şubat tarihli depremlerin etkilendiği 11 ilde yaralar sarılmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 yılda teslim edilmesi planlanan konut sayısını açıkladı. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlara değinen Şimşek, "2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık." dedi. Bakan Şimşek'ten ayrıca Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine ilişkin de bir mesaj geldi.

DEPREMZEDELERE 1 YILDA 319 BİN KONUT TESLİMİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Şimşek şunları kaydetti:

"Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz. Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 761.7 milyar TL’ye (milli gelire oran olarak yüzde 3,1) ulaşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz.

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"CARİ AÇIĞI KONTROL ALTINA ALMAYA DA DESTEK VERECEK"

Mecliste görüşülmekte olan Milli Dayanışma Paketi, depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmayı hedeflemektedir. Söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAMMI HATIRLATTI

2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde %141,8, en düşük emekli aylığını ise %114,3 oranında artırdık.

Yüzde 25'lik artış sonrası zamlı emekli maaşları! Yüzde 25'lik artış sonrası zamlı emekli maaşları!

"MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYONLA MÜCADELESİNE DESTEK VERECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz."

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Mehmet Şimşek

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