FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek'ten net mesaj! 'Devam edeceğiz'

Bakan Şimşek'ten net mesaj! 'Devam edeceğiz'

20.07.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Güvenilir ve kurallara dayalı politikalarla makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Enflasyonu ve cari açığı düşürmeye yönelik para politikasını aşamalı olarak sıkılaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek'ten net mesaj! 'Devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının üçüncüsü, Abu Dabi'de gerçekleştirildi.

"PARA POLİTİKASINI AŞAMALI OLARAK SIKILAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Forumun kapanış bölümünde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün erken saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için yaklaşık 50,7 milyar dolar değerinde, çok sayıda mutabakat zaptı ve stratejik anlaşmalar imzalandığını, BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği ve ekonomik programa duydukları güven için minnettar olduğunu söyledi.

thumbs_b_c_c633fd3f538e0b485b9df4db82e482c8

Türkiye'nin ekonomik programı hakkında bilgi veren Şimşek, "Programımızın 3 ana ayağı vardır; sağlam bir para politikası, mali disiplin, yapısal reformlar. Güvenilir ve kurallara dayalı politikalarla makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kamu maliyesini iyileştirmek ve çok yönlü bir strateji ile devam edegelen yüksek enflasyonu düşürmek için şimdiden güçlü ön adımları attık. Özellikle para politikası çerçevesindeki son gelişmeler cesaret vericidir. Enflasyonu ve cari açığı düşürmeye yönelik para politikasını aşamalı olarak sıkılaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"KAPIMIZ HEPİNİZE AÇIK"

Mehmet Şimşek, eylül ayında Orta Vadeli Ekonomik Program'la birlikte yapısal reform gündemini de açıklamayı planladıklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna ve hükümetimizin makroekonomik zorlukların üstesinden gelme vaadinin bu potansiyeli açığa çıkaracağına inanıyoruz. Bu sebeple de bu başarı öyküsünün bir parçası olmanızı istiyoruz. BAE'li meslektaşlarımızın programımıza inandığını duymak cesaret verici. Bu zirveye hazırlanmak için çok yakın çalıştık. Öncelikli sektörler ile karşılıklı yarar sunan yatırım fırsatlarını halihazırda belirledik. Hazine ve Maliye Bakanı olarak Türkiye'nin ticarete açık olduğunu bilmenizi isterim. Türkiye'de iş yaparken yardımcı olabileceğimiz her konuda kapımız hepinize açık. Son olarak, BAE'nin Türkiye'nin deprem yardım çabalarına verdiği destek için teşekkürlerimizi sunmak istiyorum."

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ve dolar ne olur? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ve dolar ne olur?
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tayland bu Türkleri konuşuyor! O hareketle kahraman ilan edildiler

Tayland bu Türkleri konuşuyor! O hareketle kahraman ilan edildiler

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

500 yıl önce söylemişti! O kehaneti doğru çıktı

500 yıl önce söylemişti! O kehaneti doğru çıktı

İstenmeyen bebeklerin bırakıldığı kabinleri tanıttı! Gündem yarattı

İstenmeyen bebeklerin bırakıldığı kabinleri tanıttı! Gündem yarattı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.