Bakan Şimşek'ten petrol fiyatları ile ilgili açıklama: 'Enflasyon hedefin altında gelebilir'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen OECD Yükselen Pazarlar Forumu'nda konuştu. Bakan Şimşek, üretimi artırmak için reformlara ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli, üretimi artırmak için reformlara ihtiyacımız var. Enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlıyız" sözlerini kullandı.



Bakan Şimşek iklim değişikliği konusuna değinerek, "İklim değişikliği bizim bir seçenek değil zorunluluk. Genç nüfusumuzda hız kaybı var ama 2025'e kadar pozitif kalmasını bekliyoruz" dedi.



PETROL FİYATLARI 65 DOLARIN ALTINDA

Toplantının ardından Reuters tarafından sorulan emtia fiyatları ile ilgili Bakan Şimşek, petrol fiyatlarının 65 dolar ve altında kalıcı olarak kalması halinde enflasyonun hedefin 1 ile 1,6 puan aşağısında kalabileceği ve cari açığın GSYH'ya oranının yüzde 1,5'in altına inebileceği yanıtını verdi.



"ENFLASYONU AŞAĞIYA ÇEKMEK İÇİN KARARLIYIZ"

Petrol fiyatları son dönemde düşüşe geçerken, dün 60 doların altını görmüştü. Brent petrol 63 dolarla son 4 yılın en düşük düzeyinde işlem görüyor.Orta Vadeli Program'a göre bu yıl cari açığın milli gelire oranı yüzde 2 olarak öngörülüyor. Merkez Bankası'nın enflasyon için yıl sonu tahmini orta noktası ise yüzde 24 seviyesinde.

Şimşek toplantıdaki konuşmasında enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli, üretimi artırmak için reformlara ihtiyacımız var" dedi.