Bakan Şimşek'ten petrol fiyatları ile ilgili açıklama: 'Enflasyon hedefin altında gelebilir'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen OECD Yükselen Pazarlar Forumu'nda konuştu. Bakan Şimşek, üretimi artırmak için reformlara ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli, üretimi artırmak için reformlara ihtiyacımız var. Enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlıyız" sözlerini kullandı.
Bakan Şimşek iklim değişikliği konusuna değinerek, "İklim değişikliği bizim bir seçenek değil zorunluluk. Genç nüfusumuzda hız kaybı var ama 2025'e kadar pozitif kalmasını bekliyoruz" dedi.
Toplantının ardından Reuters tarafından sorulan emtia fiyatları ile ilgili Bakan Şimşek, petrol fiyatlarının 65 dolar ve altında kalıcı olarak kalması halinde enflasyonun hedefin 1 ile 1,6 puan aşağısında kalabileceği ve cari açığın GSYH'ya oranının yüzde 1,5'in altına inebileceği yanıtını verdi.
Şimşek toplantıdaki konuşmasında enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli, üretimi artırmak için reformlara ihtiyacımız var" dedi.
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