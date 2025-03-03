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Bakan Şimşek'ten şubat ayı enflasyon rakamları için ilk açıklama: "Devam etmesini bekliyoruz"

03.03.2025 10:32
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TÜİK'in şubat ayı enflasyon verilerini açıklaması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi. Bakan Şimşek "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz" mesajını verdi.

Bakan Şimşek'ten şubat ayı enflasyon rakamları için ilk açıklama: "Devam etmesini bekliyoruz"

Milyonlar tarafından beklenen şubat ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK'in rakamlarına göre şubat ayı enflasyonu yüzde 2,27 olurken yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklandı. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

"DOKUZ AYDIR GERİLİYOR"

Enflasyon rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları kaydetti:

"Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu.

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"ENFLASYONDAKİ İSTİKRARLI DÜŞÜŞÜN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.

Başlıksız-5

"KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ"

Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu! TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
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