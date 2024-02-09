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Bakan Şimşek'ten Türk Eximbank için talimat! "Ne gerekiyorsa yapacağız"

09.02.2024 10:08 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Eximbank'ın sermaye artırımı için talimat verdi. Şimşek, "İhracatçımıza nefes olan Türk Eximbank'a son 7 ay içinde üçüncü kez sermaye artırımı yapılmasına yönelik çalışmaları başlattık, en kısa zamanda sonuçlandıracağız" dedi.

Bakan Şimşek'ten Türk Eximbank için talimat! "Ne gerekiyorsa yapacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl temmuz ayından bu yana ihracatın desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank'ın sermayesini üçüncü kez artırma talimatı verdiğini bildirdi. Bakan Şimşek,"Sermaye artırımlarının ardından Bankanın ihracatçılara teminat kolaylığı sağlayarak kredi maliyetlerini aşağı çekecek çalışmaları daha da hızlanacak" açıklamasını yaptı.

Şimşek, Türk Eximbank'ın sermaye yapısının güçlendirilmesi ve ihracatçıların finansman imkanlarının artırılmasına yönelik adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Göreve geldiği günden itibaren ihracatın ve ihracatçının desteklenmesine yönelik politikalara büyük önem verdiğini vurgulayan Şimşek, bu kapsamda ihracatçıların finansmana erişimini güçlendirmek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı günlük reeskont kredi limitinin 10 kat artışla 3 milyar liraya yükseltildiğini anımsattı. Şimşek, reeskont limitlerinde ihtiyaca göre artışın süreceğini söyledi.

Türk Eximbank'a geçen yıldan beri yapılan sermaye artışlarına dikkati çeken Şimşek, 2023 yılı başında Bankanın ödenmiş sermayesi 13,8 milyar lira iken Temmuz 2023'te 6,8 milyar lira, bu yılın ocak ayında ise 3,3 milyar lira sermaye aktarımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

TÜRK EXİMBANK'A SON 7 AY İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ SERMAYE ARTIRIMI

Şimşek, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve ihracat desteklerini artırmaya yönelik politikaları kapsamında Türk Eximbank'ın sermayesine ilişkin yeni bir karar aldıkları bilgisini vererek, "Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat ile de istişare ettik. İhracatçımıza nefes olan Türk Eximbank'a son 7 ay içinde üçüncü kez sermaye artırımı yapılmasına yönelik çalışmaları başlattık, en kısa zamanda sonuçlandıracağız." dedi.

Şimşek, Türk Eximbank'ın geçen yıl ihracatçılara 19,6 milyar doları nakdi kredi ve 22,4 milyar doları alacak sigortası ve garanti olmak üzere 42 milyar dolar destek verdiğini, Bankanın bu yıl da ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

"ÇALIŞMALARA BÜTÜN GÜCÜMÜZLE DEVAM EDİYORUZ"

Bankanın geçen hafta uluslararası sermaye piyasalarından 500 milyon dolarlık finansman sağladığını söyleyen Şimşek, "Bankamızın, ihracatçılarımızın uzun vadeli finansman ihtiyaçları doğrultusunda 2024'ün ilk yarısında tamamlanmak üzere 10 yıla kadar vadeli ve uygun maliyetli 1,5 milyar dolarlık uluslarüstü finansal kuruluşlardan kaynaklar temin edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Türk Eximbank'ın bu yöndeki yeni adımlarının devam edeceğini vurgulayan Şimşek, "Hükümetimizin güçlü destekleriyle Türk Eximbank 2024 yılı hedeflerini gerçekleştirerek ihracatçımıza desteklerini daha da artıracaktır." dedi.

Bakan Şimşek, ihracatçıların finansmana erişim sorununu çözmek amacıyla teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlamaya önem verdiklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Sermaye artırımlarının ardından Bankanın ihracatçılara teminat kolaylığı sağlayarak kredi maliyetlerini aşağı çekecek çalışmaları daha da hızlanacak. Bu çalışmayla kredibilitesi ve ihracat değerliliği yüksek firmalara teminat mektupsuz ve bankacılık sektöründe kabul gören diğer teminatlarla kredi kullandırılması sağlanacak."

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Ekonomi programının nihai hedefinin nitelikli yatırım ve istihdam olduğuna dikkati çeken Şimşek, ihracat temel önceliği doğrultusunda bu alanı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Şimşek, yüksek ve sürdürülebilir büyümeyi de net ihracatın büyümeye katkısını artırarak sağlamayı hedeflediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedefi doğrultusunda hükümetimizin ihracata verdiği destekler artarak devam edecek."

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Türk Eximbank hazine ve maliye bakanı
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