FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması! Faturası beklenenden daha büyük olabilir 'İç siyaset kaynaklı türbülans...'

Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması! Faturası beklenenden daha büyük olabilir 'İç siyaset kaynaklı türbülans...'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.04.2025 15:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Financial Times'ın sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek, petrol fiyatlarından Türkiye'deki ekonomik gelişmelere kadar geniş çaplı değerlendirmede bulundu. ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergileri karşısında Türkiye'nin 'izole' olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması! Faturası beklenenden daha büyük olabilir 'İç siyaset kaynaklı türbülans...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Financial Times'a konuştu. Petrol fiyatlarındaki son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine dair Bakan Şimşek, enerji ithalatçısı Türkiye'nin cari açığını daraltacağını ifade etti. Bakan Şimşek, cari açığın azalması ile beraber 1,5 yıl önce başlatılan makroekonomik reformların bir ölçütü olan uluslararası rezervlerin yeniden inşa edileceğini belirtti.
AA-20241003-35805063-35805062-HAZINE_VE_MALIYE_BAKANI_MEHMET_SIMSEK (1)

GÜMRÜK VERGİLERİ TÜRKİYE'Yİ NE KADAR ETKİLEYECEK?

Donald Trump'ın uygulamaya aldığı ek gümrük vergileri ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Şimşek, Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık ekonomisinin, ticaretinin yüzde 80'inin AB ile gümrük birliği gibi serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle ya da Ortadoğu'daki "dost komşularla" olduğu için nispeten yalıtılmış olduğunu belirtti.
iStock-1414585022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump'ın arasının iyi olması dikkat çekerken aynı zamanda Trump Türkiye için yüzde 10 temel gümrük vergisi uygulamaya karar vermişti. Yüzde 10 gümrük vergisi için Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kötünün iyisi" değerlendirmesinde bulunmuştu.
trump
ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergisi ile ilgili Bakan Şimşek, şu sözleri sarf etti:

"Tüm bunlar nispeten yapıcı. Ortalık yatıştığında, Türkiye'nin yatırımcıların gözünde Asya'daki ve diğer yerlerdeki daha sorunlu gelişmekte olan ekonomilerden olumlu bir şekilde ayrışabileceğini umuyor ve buna inanıyoruz"

iStock-1453500544

TÜRBÜLANSIN ETKİSİ KISA OLDU!

Mart ayında yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle ekonomide yaşanan gerilimlere de değinen Bakan Şimşek, yaşananlara ilişkin şu şekilde bir değerlendirmede bulundu:

"İç siyaset kaynaklı türbülansın büyük ama kısa süreli bir etkisi oldu. Şimdi ise [türbülans] tarife kaynaklı. Göreceli olarak kırılganlığımız o kadar da kötü değil. Daha yumuşak bir büyüme ile yaşamak zorunda kalabiliriz. Ama asıl mesele şu; ABD tarifeleri gibi dış şoklarla yaşamak zorundasınız"

iStock-513223014

VERGİ GELİRİ KAYBININ FATURASI NE OLACAK?

Ekonomik yavaşlamanın vergi gelirlerinde bir kayıp oluşturabileceğini ifade eden Bakan Şimşek, bunun tahmin edilenden daha büyük bir bütçe açığına neden olabileceğini ifade etti. Şimşek, küçük bir mali açığın asıl amacının Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak olduğunu ve GSYH'nin yalnızca yüzde 25'i civarında olan Türkiye'nin borcunun artmasını engellemek olmadığını vurguladı.

para 1
Bütçe açığının bu yıl GSYH'nin yüzde 3.1'ine, 2024'te ise yüzde 4.9'una düşeceği tahmin ediliyordu. Şimşek, "Ne olursa olsun harcama disiplinini sürdüreceğiz. Büyük resme baktığımızda bununla yaşayabiliriz" dedi.

Canlı Borsa
Ev sahibine 15 bin TL kiracıya 20 bin TL!Ev sahibine 15 bin TL kiracıya 20 bin TL!
31 Aralık 2027 tarihine kadar planlama yapmak zorunlu!31 Aralık 2027 tarihine kadar planlama yapmak zorunlu!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek vergi Financial Times
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağlık çalışanları paylaştı, video olay oldu!

Sağlık çalışanları paylaştı, video olay oldu!

Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Korkunun ecele faydası yok!

Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Korkunun ecele faydası yok!

Araba almayı bekleyenlere tarih verdi!

Araba almayı bekleyenlere tarih verdi!

31 Aralık 2027 tarihine kadar planlama yapmak zorunlu!

31 Aralık 2027 tarihine kadar planlama yapmak zorunlu!

Trafikte yeni düzenleme! 32 maddelik yasa tasarısı geliyor...

Trafikte yeni düzenleme! 32 maddelik yasa tasarısı geliyor...

Kiralık evde 'anahtar' detayı!

Kiralık evde 'anahtar' detayı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.