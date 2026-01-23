FİNANS

Bakan Şimşek'ten yeni emekli aylığı sistemi! Şamil Tayyar 3 şehir için tarih verdi

Emekli aylıklarına yapılan zam emeklinin yüzünü güldürmedi. Geçim derdinin refaha ermesini bekleyen emekli hükümetten çözüm bekliyor. MHP'den düzenleme çağrıları gelirken Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in üzerinde çalıştığı sistemin detaylarını açıkladı. Tayyar, "Bir nevi sosyal maaş" diyerek konu ile ilgili bilgi verdi.

Ezgi Sivritepe

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19 zam alırken en düşük emekli aylığı ise 20 bin TL olarak belirlendi. Emekli maaş zammını öğrendiğinden beri kara kara nasıl geçineceğini düşünürken emekliler için yeni düzenlemelerin sinyalleri de gelmeye de başladı. AK Parti Eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Mehmet Şimşek'in üzerine çalıştığı projenin detaylarını duyurdu.

Bakan Şimşek ten yeni emekli aylığı sistemi! Şamil Tayyar 3 şehir için tarih verdi 1

HEDEF: 2027'NİN BAŞI

Tayyar, ekonomi ekibinin bütçeden taviz vermeden vatandaşları rahatlatacak bir sosyal yardım mekanizması kurmayı planladıklarını ifade etti. Ücretli ve maaşlı olanların kalıcı refaha erişmesi için 2027 başını hedeflediklerini kaydeden Tayyar, o tarihe kadar geçecek sürede devreye alınacak "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"ni duyurdu.
Bakan Şimşek ten yeni emekli aylığı sistemi! Şamil Tayyar 3 şehir için tarih verdi 2

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ekonomi yönetimi ise bu sisteme hanenin gelir ve servet durumuna dayandırarak kurmayı planlıyor. Tayyar, sürecin işleyişini ise maddeler ile özetledi:

Geçim İndeksi Belirlenecek: Devlet, bir ailenin asgari yaşam standartlarını sürdürebilmesi için gereken tutarı (Geçim İndeksi) belirleyecek.
Gelir Testi: Hanenin toplam geliri ve servet haritası çıkarılacak.

Fark Ödenecek: Eğer hane geliri, belirlenen geçim indeksinin altındaysa, aradaki fark devlet tarafından "Sosyal Maaş" olarak hesaba yatırılacak.
Bakan Şimşek ten yeni emekli aylığı sistemi! Şamil Tayyar 3 şehir için tarih verdi 3

10 BİN TL FARK ÖDENECEK

Sistemin nasıl işleyeceğini somut bir örnekle açıklayan Tayyar, emeklilerin de bu kapsama gireceğini belirtti: "Misal; hane geliri 20 bin TL, belirlenen geçim indeksi 30 bin TL olursa, aradaki 10 bin TL'lik fark vatandaşa ödenecek. Şartları uyan emekliler de bu uygulamadan yararlanabilecek."
Bakan Şimşek ten yeni emekli aylığı sistemi! Şamil Tayyar 3 şehir için tarih verdi 4

PİLOT UYGULAMA İÇİN TARİH VERDİ

Milyonlarca kişinin "Ne zaman başlayacak?" sorusuna da yanıt veren Tayyar, uygulamanın çok yakında test edileceğini duyurdu. Sistemin Haziran veya Temmuz aylarında, belirlenecek 2-3 ilde pilot bölge uygulamasıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Geliri zamanla artan haneler ise sistemden otomatik olarak çıkarılacak.
Bakan Şimşek ten yeni emekli aylığı sistemi! Şamil Tayyar 3 şehir için tarih verdi 5

YIL SONUNDA KAMU ÇALIŞANLARINA REFORM GELİYOR

Tayyar ayrıca, tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren maaş ve çalışma şartlarını düzenleyen kapsamlı bir reform paketinin de hazırlık aşamasında olduğunu ve yıl sonuna doğru Meclis gündemine geleceğini ifade etti.

Bakan Şimşek ten yeni emekli aylığı sistemi! Şamil Tayyar 3 şehir için tarih verdi 6

Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar Mehmet Şimşek emekli en düşük emekli maaşı
