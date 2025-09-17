FİNANS

Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon tahmini!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu için gerçekleşmesi beklenen enflasyon hakkında bir tahminde bulundu. Bakan Şimşek yıl sonunda enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesini beklediklerini ifade etti.

Bakan Şimşek gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başlıca problem olan yüksek enflasyon hakkında da Bakan Şimşek'ten yıl sonu tahmini geldi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hiçbir ülke küresel olarak baktığın zaman bir ada değil. Bağlantısallık çok yüksek. Yani ticaret savaşları risk iştahını etkiliyor sizi etkiliyor. Birçok boyutuyla dış konjonktür değerli.

"TİCARETTE KORUMACILIK ARTIK YASAL BİR SORUN

Kısa vadeli baktığımızda bu sene zor bir dış konjonktür geçirdik ama 2026'da şöyle bir resimle karşı karşıyayız. Büyüme yüzde 3 civarı yani bu seneden çok farklı olmayacak. Ticarette korumacılık artık yasal bir sorun. Geçici bir durum değil. Çok büyük ihtimalle gelecek sene küresel ticaretteki büyüme yüzde 2'nin altına düşecek. Bu tabii olumsuz bir gelişme küresel ticaretteki yavaşlama olumsuz bir gelişme.

"BİZİM İÇİN FIRSATLAR İÇERİYOR"

Küresel enflasyondaki düşüş devam ediyor yavaş da olsa. Küresel finansal koşullar yani Fed'in faizi gibi konular bu anlamda daha elverişli küresel finansal koşullar olacak. Yani büyük resme baktığınız zaman dengeli bir resim diyeyim. Bu seneden çok farklı değil. Burada bizim yararımıza olacak bir trend var o da şu; küresel emtia fiyatları genel olarak baktığımız zaman ılımlı enerjide özellikle petrol fiyatlarında düşüş öngörülüyor. Bu ülkemiz açısından bir avantaj. Finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi risk iştahı açısından bir avantaj ama büyümenin düşük seyretmesi, küresel ticaretin daha da yavaşlaması, korumacılığın daha da artması bunlar olumsuz trendler ancak yapısal bir takım sorunlar var dünyanın karşı karşıya olduğu bizim için de fırsatlar içeriyor.

Mesela ticarette korumacılık herkesi etkiliyor. Ancak Türkiye'nin dış ticaretinin ihracatının daha doğrusu yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu 54 ülkeye gidiyor. Yani ihracatımızın yüzde 62'si korunaklı. Korumacılık tedbirlerine karşı. Bu önemli. Yine bölgesel olarak baktığınız zaman eğer dünyada korumacılık bir parçalanmaya yol açıyorsa bölgesel entegrasyon ön plana çıkıyor. Terörsüz Türkiye ile birlikte yakın coğrafyamızla daha güçlü bir entegrasyon ihtimali yüksek. Bu da yine bizi avantajlı konuma getiriyor. Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi bölgeyi dikkate alırsak bizim neredeyse ihracatımızı o zaman yüzde 80'inden fazlası serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu ülkeler artı yakın coğrafya ve dost ülkeler. Bu değerli bu bizim için bir fırsat.

"GÜÇLÜ BÜYÜYECEĞİZ"

Mesela dünyada büyük bir borçluluk sorunu var. Dünya borcunun dünya milli gelirine oranı yüzde 325. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 245. Türkiye'de yüzde 92. Dolayısıyla yine bu dönemde bizim daha hızlı büyüme potansiyelimiz yüksek. Dezenflasyon programı başarılı oldukça sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına tekrar döneceğiz ve güçlü büyüyeceğiz. Türkiye'yi cazip hale getirecek.

Savunma Sanayii ihracatında fırsat ülkesiyiz, yıldızımız patlıyor. İhracatta ilk 10'a girebiliriz

YIL SONU ENFLASYON HEDEFİNİ AÇIKLADI

Yıl sonunda hedefimiz enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesidir. 2026'da enflasyon daha az hissedilecek. Deprem bölgesine 90 milyar dolar para harcandı. Depremin enflasyona büyük etkisi oldu. Temel ürünlerde enflasyon yüzde 20'in altına düştü. Gıda da yüzde 30'un altına düşmüştü ancak son gelişmelerle tekrar yüzde 30'un üzerine geçti. Yıl sonunda manşet enflasyonu yüzde 30'un altına düşecek. Biz buna inanıyoruz.

Türkiye'nin risk primi son 5 yılın en düşüğünde. Programımızın önceliği enflasyonda tek hane. Depremle bütçe açığımız yüzde 5'in üstüne çıktı. Harcamalarda bir sapma yok. Bütçe açığımız yüzde 3,5 seviyelerine düşecek. Burada sapma çok sınırlı."

