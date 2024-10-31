Bakan Şimşek TÜİK'in açıkladığı verileri değerlendirdi: 'Sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz'

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi ve dış ticaret istatistikleri ile temmuz-eylül dönemi turizm verilerini duyurdu. TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde planlanan hedefi de açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu bugün eylül ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini ve dış ticaret istatistikleri ile temmuz- eylül dönemi turizm verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, dış ticaret istatistiği Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,9, ithalat yüzde 1,4 azaldı.

Ayrıca Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık %56,85 arttı, aylık %1,14 arttı. Turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,9 yükselişle 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden açıklanan verileri değerlendirdi. Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabı üzerinden açıklamaları şu şekilde:



"Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik.

Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti.

İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı.

Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1’in altına gerilemesini öngörüyoruz.

Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz."