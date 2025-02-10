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Bakan Şimşek TÜİK'in verilerini değerlendirdi! 'Ekonomimiz üretmeye devam ediyor'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.02.2025 12:14
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarını ve sanayi üretimi verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Bakan Şimşek, uygulanan program sonucunda Türk ekonomisinin daha dayanıklı olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Şimşek TÜİK'in verilerini değerlendirdi! 'Ekonomimiz üretmeye devam ediyor'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına göre, Aralık 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 oldu.

sanayi-üretim-endeksi

Sanayi üretim endeksi ise Aralık ayında yıllık olarak yüzde 7 olarak kaydedildi. Bu da Şubat 2024'ten beri en yüksek yıllık artış oldu. Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5 olarak arttı.

işsizlik

TÜİK'in verilerini ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden değerlendirdi. Bakan Şimşek, işsizlik rakamlarının azaldığına vurgu yaparak, "2024’te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi sözlerini kullandı.

Sanayi üretim endeksi verilerini de değerlendiren Bakan Şimşek, "Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4’lük kuvvetli bir artış gerçekleşti. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı şeklinde konuştu.

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Bakan Şimşek'in X paylaşımı şu şekilde gerçekleşti:

"2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti.
Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4’lük kuvvetli bir artış gerçekleşti. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı.
2024’te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi.
Türkiye ekonomisi program sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü"

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek işsizlik
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