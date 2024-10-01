Bakan Şimşek ve Başkan Karahan'ın ABD ziyareti sonrası kritik gelişme! Dünya devi bankalar Türkiye'ye geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günlerde New York'ta finans dünyasının önemli temsilcileri ile bir araya gelmişti.

İkili bu görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin önemli bilgiler verirken, izlenecek yol haritasını da anlattı. Toplantıların ardından açıklama yapan kuruluşlar pek peşe Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu.

KRİTİK ZİYARET

Ekonomi yönetiminin bu temasları sonrası bankacılık devleri Deutsche Bank, JPMorgan, Standard Chartered ve HSBC'nin bu hafta Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. Temsilcilerin ayrıca ekonomistlerle de görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

KREDİ DERECELENDİRME İKİ KRİTİK İSİM TÜRKİYE'YE GELİYOR

Önümüzdeki hafta ise kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's'in Türkiye ile ilgili farklı temaslarda bulunacağı ortaya çıktı.

ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNMUŞLARDI!

Ekonomi yönetimi geçtiğimiz günlerde Goldman Sachs ve Citi genel merkezinde yabancı yatırımcılarla bir araya gelmiş, 2025'te enflasyonun yüzde 20'nin, cari açığın yüzde 2’nin ve bütçe açığının da yüzde 3’ün altına düşeceğini paylaşmışlardı.