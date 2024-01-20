'Bakan Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın arası açıldı' iddiası! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın adı gündemden düşmüyor. Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt'un MB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiası gündem olmuş ve Erkan yaptığı açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etmişti. Bunun ardından yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Erkan ile arasının açıldığı, Erkan'ın yaptığı bir röportajdan haberi olmadığı belirtilen Şimşek'in Erkan ile konuşmadığı aktarıldı. Ayrıca Şimşek grubunun Erkan'ın yerine Cevdet Akçay'ı getirmek istediği ve birçok haberin bu grup tarafından servis edildiği öne sürüldü.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Odatv'de yer alan Mehmet Şimşek ve -Gaye Erkan krizi üst başlığı ile; "Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor" şeklindeki iki ayrı iddia son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmasıdır.

Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz."

Yalanlama - 20.01.2024 pic.twitter.com/pFJDNLfY5j — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) January 20, 2024







