FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. "Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı ile görüştük" dedi; Bakan Bolat'tan günlük ihracat kredi limiti açıklaması

"Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı ile görüştük" dedi; Bakan Bolat'tan günlük ihracat kredi limiti açıklaması

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 13:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la istişarelerden sonra günlük ihracat limitinin 3 milyar TL çıkarıldığını duyurdu.

"Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı ile görüştük" dedi; Bakan Bolat'tan günlük ihracat kredi limiti açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ’’Merkez Bankası’nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık. Enflasyonda aylık yavaşlama başladı. Yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın ortaya koyduğu hedefleri tutturmak için yılın haziran ayından itibaren yıllık rakamlarda hızlı düşüşleri göreceğiz” dedi.

Bolat, İstanbul’da düzenlenen ev tekstili fuarına katıldı. Fuarda açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, dünkü yapılan kabine toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile ortak aldıkları karar sonucunda, Merkez Bankası’nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

iStock-1424026741 (2)

“GÜNLÜK İHRACAT KREDİ LİMİTİ 3 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI”

Merkez Bankası’nın günlük kredi limitini arttırdıklarını belirten Bakan Bolat, “Dünya ticaretinin ve küresel ekonominin ivme kaybettiği bir dönemde, Türkiye ekonomisi 2023 yılında yıllık reel olarak yüzde 4,5 büyüdü ve son 14 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdü. Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon 118 milyar dolara ulaştı. 255,4 milyar dolarlık mal ihracatı ve 100 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirerek rekorlar kırdı. Hazine ve Maliye bakanımızla kabine toplantısında konuştuk ve Merkez Bankası başkanımızla da istişare ederek, Merkez Bankası’nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık. Enflasyonda aylık yavaşlama başladı. Yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın ortaya koyduğu hedefleri tutturmak için yılın haziran ayından itibaren yıllık rakamlarda hızlı düşüşleri göreceğiz” şeklinde konuştu.

bb

“DEVLER LİGİNE GİRME KONUSUNDA BÜYÜK YOL KAT ETTİK”

Dünya ekonomisinde Türkiye’nin büyük bir yol kat ettiğini belirten Bakan Bolat, “Bakanlığımız üretimi, yatırımı, ihracatı artırmak, ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak için sanayicilerimizle, esnafımızla, ihracatçılarımızla ve iş dünyamızın tüm temsilcileriyle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, hükümetimizin kararlı çalışmaları ve iş dünyamızın girişimci ruhuyla ülkemiz; kaliteli ve geniş ürün yelpazesi, çevre ve insan sağlığına duyarlılığı esas alan hızlı üretim, hızlı teslimat, yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi ile dünya ekonomisinin devler ligine girme yolunda önemli mesafe kat etmiştir” ifadelerini kullandı.

“DIŞ TİCARET VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞIMIZI KAPATMA KONUSUNDA GÜZEL HABERLERİMİZ OLACAK”

Önümüzdeki dönemde dış ticaret ve cari işlemler hakkında güzel haberlerin olacağını belirten Bakan Bolat, “2024 yılının başından bu yana katıldığım fuarlarımızda büyük bir ilgi var. Bu da siparişlerin arttığını gösteriyor. Mal ve hizmet ihracatımızda artış trendi devam ediyor. Her ay bir yıl öncesinin aynı ayının rakamlarının üzerine çıkıyoruz ve rekorlar kırıyoruz. 3 Haziran tarihinde Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığımızda güzel haberleri sizlerle paylaşmış olacağız. Gidişatımız oldukça iyi. Dış ticaret açığımızı ve cari işlemler açığımızı kapatma noktasında sevineceğimiz haberleri paylaşacağız. Bakanlık olarak amacımız iç ve dış ticareti arttırmak. Hem mal hem de hizmet ihracatında çok ilerledik. Artık Türk havlusu, bornozu ve ev tekstili bir dünya markası. Avrupa’da Türk beyaz eşyası bir numarada” dedi.

(AA)


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kartlı ödemeler artttı! Kredi kartı birinci sıradaKartlı ödemeler artttı! Kredi kartı birinci sırada
İstanbul'un taksi sorunu için yeni adım!İstanbul'un taksi sorunu için yeni adım!
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Merkez Bankası ömer bolat
En Çok Okunan Haberler
Yer: Konya... Komşusunu ikna etmek için her yolu denedi: Karımla ilişkin olduğunu söyle

Yer: Konya... Komşusunu ikna etmek için her yolu denedi: Karımla ilişkin olduğunu söyle

Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza geçirdi! Erzan başka bir araca alındı

Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza geçirdi! Erzan başka bir araca alındı

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak!

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak!

'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

Akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela değişiyor

Akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela değişiyor

Araç bayilerinde '7 Temmuz' telaşı! Araç almak isteyenler elinizi çabuk tutun!

Araç bayilerinde '7 Temmuz' telaşı! Araç almak isteyenler elinizi çabuk tutun!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.