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Bakan Şimşek yatırım turlarına devam ediyor! Sırada bu ülke var

19.10.2023 09:35 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turları kapsamında bugün Fransa'nın başkenti Paris'te günübirlik temaslarda bulunacak. Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek, "Gitmedik yer bırakmayacağız" demişti.

Bakan Şimşek yatırım turlarına devam ediyor! Sırada bu ülke var

Edinilen bilgiye göre, Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, bugün de Fransa'da yatırımcılarla buluşacak.

Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek.

FRANSIZ MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELECEK

Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.

Franco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatacak, katılımcıları fırsatları değerlendirmeye davet edecek.,

"GİTMEDİK YER BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek, "Gitmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı

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