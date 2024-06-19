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Bakan Şimşek yeniden Londra'da! Yüzlerce yatırımcı ile buluşacak

19.06.2024 12:02
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırımcı toplantılarına katılmak için Londra'ya gitti. Bakan Şimşek, bugün başlayacak temaslarında portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla bir araya gelecek

Bakan Şimşek yeniden Londra'da! Yüzlerce yatırımcı ile buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak.

Şimşek'in bugün başlayacak Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.

Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.

Ayrıca dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak.

Bakan Şimşek, göreve geldiği günden beri Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de yatırımcı toplantılarına katılarak, ülkenin ekonomik programını ve yatırım fırsatlarını anlatıyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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Mehmet Şimşek
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