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Bakan Şimşek: 'Yılsonu cari açık OVP’nin üzerinde olacak'

12.01.2024 17:21 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. "Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti" diyen Bakan Şimşek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir" diye konuştu.

Bakan Şimşek: 'Yılsonu cari açık OVP’nin üzerinde olacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı paylaşımda "2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Bakan Şimşek şunları ifade etti:

"Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti.

Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir.

2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir.

Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir."


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