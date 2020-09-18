FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, "Pazartesiden itibaren yeni tip sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak yeni nesil kimlik kartlarına yüklenecek. Ücret alınmayacak. Geçerlilik süresi dolunca sürücü belgesi kimlik kartından silinecek" açıklaması yaptı.

Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor

Çipli kimlik kartlarında yeni dönem pazartesiden itibaren başlıyor.

İçişleri Bakanı Soylu, "Pazartesiden itibaren yeni tip sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak yeni nesil kimlik kartlarına yüklenecek. Ücret alınmayacak. Geçerlilik süresi dolunca sürücü belgesi kimlik kartından silinecek" açıklaması yaptı.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yeni nesil sürücü belgelerinin, TC kartlarına yüklenmesi projesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum.

Türkiye'de çok kısa zamanda çok büyük değişiklik gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim.

1995'te ben ilçe başkanıydım. Bana her gelen 10 şikayetin üçü, nüfus idarelerinin önünde günlerce kuyruk bekleyen insanlardı.

Şimdi Nüfus Genel Müdürümüz gösterseydi sevinecektim; yeni konseptimiz zannediyorum Ankara'dan başlamış olmalıyız. Vatandaşımızın girdiğinde teknolojinin tüm imkanlarını sağlaması bizim açımızdan olağanüstü bir gelişme. Şunu ifade etmek istiyorum, nüfus idarelerimiz Türkiye'nin teknolojik modern yüzünü temsil etmektedir. Onun için sizinle gurur duyuyoruz.

Vatandaşımız bir günde randevu alıyor. Özellikle biz bir sıralama yapmıştık. İşte 70 gün, 50 gün, 30 gün randevu veren ilçeler... 20-25 gün randevu veren ilçeler bizim için normaldi. 70'leri 90'ları nasıl aşağı düşüreceğiz diye bir gayret sarf ettik.

Dedik ki, üçünü bir araya getirelim. Başladık, nedeni ne? Vatandaşımız emniyete gidip pasaportla karşı karşıya kalmasın. Emniyetin işi pasaport vermek değildir. Veya trafik tescil belgesi vermek değildir. Veya ehliyet vermek değil. Neticede bir gün verdik. Dedik ki 2 Nisan 2018. Üçünü bir arada vereceğiz. Emniyetten oraya bir günde geçecek bütün sistem, pasaport-ehliyet sistemi. Entegre olacak ve aynı zamanda vatandaşa hizmet vermeye başlayacak. Bu deli cesareti midir bilmiyorum. Bugünkü aklım olsa yapmam. Onun için burada hakikaten belki 4-5 gün ufak tefek aksaklıklar yaşanmadı değil, ama bir sonraki Pazartesi gününe kadar sonlanmış oldu. Ve hakikaten vatandaşımıza yönelik bir kolaylaştırma sağlandı.

Maksimum 8-9 dakika. Yaşlılarımızda parmak izi alırken bazen sıkıntı oluyor. Arkadaşlarımız biraz daha vakit ayırmak zorunda kalıyorlar. Maksimum 8 dakikada bir işlem yapılırsa bu gerçekleşiyor. Peki daha sonra ne oluyor? Ehliyet için git parmak izi ver, pasaport için parmak izi ver... Şimdi hepsi birbirine entegre oldu. Olaylarla ilgili parmak izi konusunda bizi o kadar rahatlattı ki, milyonlarca meselenin dosyalar arasında aranmaktan teknolojik olarak entegre edilmesi aynı zamanda binlerce olayın aydınlatılmasını da sağladı.

BU DA BİR DEVRİM: KİMLİK DOĞRULAMA CİHAZI...

Önümüzdeki yılın ilk zaman dilimlerinde inşallah elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz. Bu da bir devrim, değişim. Bu teknoloji olarak bizi başka bir noktaya götüren husus. Notere gidiyorsunuz nüfus kağıdı veriyorsunuz, siz misiniz değil misiniz... Çok dolandırıcılık oldu. Keza bankalar, kamu kurumları, özel sektör de dahil. Basit bir şey. Ufak bir kimlik doğrulama cihazı. Gidecek kimliğini oradan geçirecek, parmağını oradan koyacak. Karşı tarafta noterdeki şahsa diyecek ki bu benim; bitti. Yüzüne bakacak, resmine bakacak. Bu sağlandığı andan itibaren bir başka noktaya daha geçiyor tüm Türkiye. Dolandırıcılığın, sahteciliğin engellendiği işlem kolaylığının olduğu ve bütün kurumların bu konuda kontrol mekanizması açısından çok ciddi bir noktaya getirecek bir yapıya ulaştırılmış olacak. Bütün altyapı bitti, yazılımlar bitti, düzenlemeler bitti. Şimdi atacağımız adımlar ile birlikte inşallah 2021'de; ehliyet kimlik meselesinden sonra inşallah adım atılmış olacak.

Şimdi bu projemizin özetini ifade edeyim. 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren; şimdi benim kartım bu. İçinde sürücü belgesi var, iki tane de silah taşıma ruhsatı var, banka kredi kartım var. TBMM tarafından verilen kimlik kartı var. THY'nin bir kartı var, yani var oğlu var. Bunu da cebimde taşıyorum. Derdimiz şu kartın şişkinliğini azaltmak.

Kimliğimizin arkasında çip var. Bunda 5 alan var, biz bunun dördünü kullanmak istiyoruz.

'PAZARTESİ BAŞLIYOR, ÜCRETSİZ OLACAK'

Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır.

Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartlarının yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecektir

Yani bunu yükledik, ömür boyu kalacak değil.

Hepimiz gitmek zorunda mıyız? Hayır.. Yine Pazartesi'den itibaren yeni kimlik almaya giden veya yeni pasaport-ehliyet almaya giden müracaat edip yaptırabilecek zaten. İki, bundan sonra yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerindeki memurlarımız şu soruyu soracaklar. "Efendim kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz" Artık ondan sonra iki işlemi bir arada görecekve otomatik olarak yüklenmiş olacak. Kart adresine gittiği andan itibaren hem ehliyeti hem kimliği bu kartta bulunmuş olacak.

Elinde bir ehliyetle bir kimliği olanlar, gidip yükletebilecekler. Ama yeni kimlik için başvurmak isteyenler varsa onlar başvurduğunda bir çarpıyla beraber yeni kimlik adresine gittiğinde içerisinde ehliyet de olmuş olacak.

Sistemin test edilmesi maksadıyla, nüfus müdürlüğümüzdeki 3500 personelimizin kimlik kartlarına ehliyetleri yükklenmiş ve uygulama gerçekleşmiştir.

Bunun için her türlü teknik önlem alınmış bulunmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geliyorAraç sahipleri dikkat! Büyük zam geliyor
Enerji hisselerinde son durum nasıl?Enerji hisselerinde son durum nasıl?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Sosyal medyada gündem oldu! Nutella Türkiye'den açıklama geldi
Sosyal medyada gündem oldu! Nutella Türkiye'den açıklama geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı tamam! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak
1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı tamam! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak
Altın yükselişe geçti!
Altın yükselişe geçti!
Sıfır otomobil fiyatına satışa çıkarıldı
Sıfır otomobil fiyatına satışa çıkarıldı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Altın seviyesini korudu! İşte şu anki fiyat
Altın seviyesini korudu! İşte şu anki fiyat
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapacak!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselmeye devam edecek mi?
Altın yükselmeye devam edecek mi?
İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak? 'Kademeli mesai' kararı bugün açıklanacak
İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak? 'Kademeli mesai' kararı bugün açıklanacak
Benzin ve motorine büyük zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geliyor
SPK, borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti
Ceza üst limiti 50 bin liradan 5 milyon liraya yükseldi
Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (18 Eylül 2020 Cuma) Gümüşün gramı ne kadar?
Gümüş yükselişte!
Gram altın ne kadar? 18 Eylül 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı son durum nedir?
Altın yükselişe geçti!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.