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Bakan Tekin'i kumanyalarla karşıladılar 'Konser paralarını getirsinler' Komisyonda gergin anlar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
14.11.2024 14:23
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri öncesi gerginlik yaşandı. CHP'li milletvekilleri toplantının gerçekleşeceği salona gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i getirdikleri kumanyayla karşılayıp "Öğrencilere dağıtamadığınız kumanyayı getirdik" deyince Bakan Tekin'den "CHP'li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin" yanıtı geldi. İşte Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasındaki kumanya polemiğinin detayları...

Bakan Tekin'i kumanyalarla karşıladılar 'Konser paralarını getirsinler' Komisyonda gergin anlar

Siyaset gündemi her geçen gün farklı konularla karışmaya devam ederken özellikle belediyelerin düzenledikleri konserler için yapılan ödemeler büyük tartışma yaratmıştı. Son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. MEB'in 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde, CHP'li milletvekilleri toplantının yapılacağı salona giren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i, yanlarında getirdikleri kumanyayla karşılamasına Bakan Tekin'in verdiği yanıt dikkat çekti.

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'KUMANYA' SÖZLERİNE 'KONSER PARASI' YANITI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, komisyonun yapılacağı toplantı salonuna girince, yanlarında getirdikleri kumanyayla Bakan Tekin'i karşılayan CHP'li milletvekilleri "Sayın Bakan öğrencilere dağıtamadığınız kumanyayı getirdik" dedi. Bunun üzerine Bakan Tekin, "Şöyle yapalım, CHP'li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin" sözleriyle yanıt verdi.

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O anlarda salonda sesler yükseldi ve kısa süreliğine gerginlik yaşandı.

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CHP'li vekillerden "Utanma olsa bu sütü, topu topu 50 liralık ekmeği çok görmezsiniz çocuklara. Sizde utanma olsa okulları temizlersiniz. Sizde utanma olsa çocuklara okul temizletmezsiniz, öğretmenlere okul temizletmezsiniz, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere izin verirsiniz" şeklinde ifadeler de geldi. Bir başka vekil ise "Bu görev devletin görevi arkadaşlar, bütçe bunun için var. Çocuklarımız okula aç gidiyorsa bunun bedelini bu ülkeyi yönetenler ödemeli" şeklinde konuştu.

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1 MİLYON 29 BİN 250 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ HİZMETİ

Öte yandan Bakan Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumundaki konuşmasında eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için şartlı eğitim yardımından, pansiyon kapasitelerinin ve bursların artırılmasına, taşıma yoluyla eğitime erişim hizmetinden ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklara kadar çok kapsamlı sosyal yardım hizmetlerinin, kararlı, kapsamlı ve birbirini destekleyecek şekilde verildiğini vurguladı.

Bu çalışmalar sayesinde, dezavantajlı öğrenciler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin eğitime erişiminin daha da kolaylaştırıldığını belirten Tekin, şöyle devam etti:

"2023-2024 eğitim öğretim yılında, öğrenci taşıma uygulaması ile toplam 1 milyon 146 bin 213 öğrenciye taşıma ve 1 milyon 29 bin 250 öğrenciye de ücretsiz öğle yemeği verilmiştir. Bu kapsamda, taşıma hizmeti ve ücretsiz öğle yemeği hizmeti giderleri için toplam da 24 milyar 942 milyon 612 bin 302 lira harcama yapılmıştır. Bunlara ilaveten, 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketi sonrasında ikametlerinden ayrılıp diğer illerde eğitim öğretimine devam eden öğrenciler, barındıkları sosyal tesisler, öğretmenevleri ve yurtlardan kayıtlı oldukları okullara ücretsiz taşınarak ücretsiz öğle yemeğinden de faydalandırılmıştır."

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Milli Eğitim Bakanlığı konser Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe kumanya tbmm yusuf tekin
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