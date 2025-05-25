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Bakan Tunç 38 bin dosya için tarih verdi! '2B arazi' detayı... 'Proje mülkiyette yıllarca süren belirsizliklerden kurtulmayı sağlıyor'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamayla Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Proje ile; mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden vatandaşların kurtulmasını sağladıklarını ifade eden Tunç, ülkemiz genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyanın bu yıl sonuna kadar sıfırlanmasının hedeflendiği belirtti.

Bakan Tunç 38 bin dosya için tarih verdi! '2B arazi' detayı... 'Proje mülkiyette yıllarca süren belirsizliklerden kurtulmayı sağlıyor'
Hande Dağ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında, yılın ilk 3 ayında 7 bin 94 kararın verildiğini, bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildiğini bildirdi. Tunç, kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturduklarını belirterek, "Ülkemiz genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz" dedi.

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'2B ARAZİ' DETAYI

Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Kadastro Dosyası Hedefi, yıllardır süren kadastro davalarının çözülmesiyle beraber, orman vasfını yitirmiş 2B arazilerinin vatandaşlara satışı için ön şart olan hukuki engellerin de kaldırılmasını sağlıyor. Davalı parseller, dava sonuçlanmadan satış kapsamına alınamamakta; bu sebeple, kadastro davalarının tamamlanmasının, 2B arazilerinin vatandaşlara tesliminin önünün açılması ve uzun yıllardır devam eden mağduriyetlerin sona ermesine önemli katkı sunması bekleniyor.

"KRONİKLEŞMİŞ VE KANGREN HALİNE GELMİŞ KADASTRO DAVALARINI BİRER BİRER ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı olarak yürüttüğümüz Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında, 1950'li yıllardan bu yana yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davalarını birer birer çözüme kavuşturuyoruz.

Yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ederek çözümler ürettiğimiz, mahkemelere teknik ve idari destek sunduğumuz Proje ile;

  • Mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden vatandaşlarımızın kurtulmasını sağlıyor,
  • Yargı sisteminin etkinliğini artırıyor,
  • Mahkemelerin iş yükünü azaltıyoruz.

"38 BİN DOSYAYI BU YIL SONUNA KADAR SIFIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

2024 yılı sonunda başlattığımız Proje kapsamında;

  • 2025 yılının ilk 3 ayında toplam 7 bin 94 karar verildi,
  • Bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildi.

Ülkemiz genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz.

Reform irademizi daima diri tutarak adalet hizmetlerimizin etkinliğini daha da artırmak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz"

tunç

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Tapu Kadastro Adalet Bakanlığı
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